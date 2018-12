For at få et eftertragtet spejdermærke sov hun udenfor i et år, senere blev det til lidt længere. Og 1. januar har hun klaret endnu en udfordring

Vi besøgte Liva Lucerne første gang i marts, hvor hun sov udenfor i snevejr. Nu besøger vi hende igen, hvor hun både kan prale af at have sovet i haven endnu længere tid og være tæt på at have klaret endnu en svær udfordring.

- Mine venner siger, at jeg er lidt tosset og skør men også ret sej, sagde hun dengang til TV2 Østjylland.

I teltet, i familiens have i det nordlige Aarhus, havde Liva forsynet sig med to liggeunderlag, et uldtæppe, et skind, en sovepose, en dyne og en bamse. Så det var intet problem at holde varmen.

Det handlede dengang om at sove i telt udenfor i 365 dage for at få et eftertragtet spejdermærke.

Det mål havde hun nået den 22. april. Den røde løber blev rullet ud foran teltet. En glad og stolt Liva fik spejdermærket Snorky.

- Jeg føler mig sejere nu, sagde den dengang 10 årige Liva Lucerne.

Men da hun så skulle idenfor og sove igen - var det svært. Hun blev derfor udenfor.

- Da hun så i september besluttede, nu ville hun indenfor, så havde hun rigtig svært ved at sove indenfor. Derfor fortsatte hun med at sove udenfor et stykke tid endnu. Hun kom til i alt at sove udenfor i 1,5 år, siger Livas mor, Lotte Lucerne, til TV2 Østjylland.

At sove i telt udenfor er nemlig meget anderledes, end at sove indenfor i en varm seng - oplevede Liva.

- Jeg er rigtig glad for at sove i telt. Luften er mere frisk, og man kan høre lyde, som f. eks. når det regner. Det er afslappende. Jeg havde bare sovet udenfor så lang tid, så der var bare svært at vænne sig til noget andet, siger Liva.

Liva er en ung dame, der godt kan lide udfordringer. Den første januar har hun gennemført en ny stor udfordring. Hun har ikke spist slik i et helt år en stor udfordring for en 11-årig. Mor er stolt.

- Det med at sætte sig nogle mål, og så gennemføre dem. Det er der mange der kunne lære noget af, både børn og voksne, siger Lotte Lucerne.

Nytårsaften klokken 12 - må hun spise slik igen. Den 11-årige pige glæder sig, og familien har været i Tyskland for at købe masser af søde sager.

Der står stadigvæk et telt i haven, også selv om det nu ikke længere er så tit, hun sover udenfor.