Jannie Rosa Hansen stod i lørdags i sin lejlighed, da hun pludselig hørte en høj og uhyggelig lyd, der straks fik hende til at søge ud mod altanen.

Bedst beskriver hun det som et »panisk børneskrig, hun aldrig har hørt før«, og da hun stod på den anden side af altandøren, ventede der også et ubehageligt syn.

Her kunne hun se, hvordan hendes 12-årige datter Alicia kom løbende, mens hun med gråd i stemmen råbte:

»Mor, han er hernede! Han har en kniv!«

I det sekund vidste Jannie udmærket, hvem 'han' var, og derfor satte hun i løb mod sin hoveddør.

Få sekunder efter stod hun midt i Gyldenrisparken på Amager og så på sine tre døtre samt tre andre børn, der alle var skræmt fra vid og sans.

»En af dem kommer løbende og holder sig til maven, så jeg tror, han er blevet stukket ned, for det er bestemt ikke første gang, at han jagter nogen med en kniv. Heldigvis var drengen dog ikke stukket,« fortæller Jannie Rosa Hansen.

Det er dog kun et spørgsmål om tid, siger hun om den dreng, der nu i flere måneder har skabt skræk og rædsel i boligkvarteret.

En 11-årig dreng, der ifølge en række uafhængige af hinanden kilder adskillige gange har jagtet børn rundt i kvarteret med kniv og kastet om sig med trusler.

En 11-årig dreng, der har skabt så meget utryghed, at Københavns Kommune nu over for B.T. fortæller, at en række tiltag er iværksat.

Men det er tiltag, som forældre i området bestemt ikke er tilfredse med, og som har efterladt dem magtesløse over myndighedernes manglende hjælp.

De frygter, at kniven en dag bliver brugt, og at det går ud over deres barn.

En af dem er Lærke Mertz Thorup.

Hun bor tæt på den store legeplads i Gyldenrisparken, og dér var hendes 10-årige datter Freja henne for at lege sidste torsdag.

Normalt plejer hun at få en glad og energisk datter hjem, men denne gang skete det stik modsatte.

»Freja kom pludselig grædende hjem. Hun fortalte, at hun og hendes venner var blevet truet med en kniv, og så var hun løbet. Han havde sagt noget med, at han ville skære halsen over på dem,« fortæller Lærke Mertz Thorup.

Flere forældre har oplevet, at deres børn er blevet truet af den 11-årige på legepladsen. Vis mere Flere forældre har oplevet, at deres børn er blevet truet af den 11-årige på legepladsen.

Chokeret tog Lærke med sin datter tilbage til legepladsen, men den 11-årige dreng var ikke at finde nogen steder.

Han var til gengæld – og er stadig – til stede i Frejas hoved.

Hun er bange for at gå i skole. Bange for at færdes i gården.

»Det er forfærdeligt, at ens datter skal opleve sådan noget. Det er hendes slør for virkeligheden, der bliver taget væk,« siger Lærke Mertz Thorup.

Flere forældre fortæller, at deres børn er bange for at gå ud om aftenen, og da B.T. torsdag var til stede i Gyldenrisparken, stod det også hurtigt klart, at den 11-åriges adfærd er et velkendt problem og et varmt samtaleemne.

I den lokale SuperBrugsen forklarer en leder blandt andet, at man »kender til drengen, men ikke vil kommentere yderligere«, ligesom B.T. også møder en mand, der blandt andet har set drengen gå rundt med en hardballpistol, som han i flere tilfælde affyrede mod kvarterets bygninger.

Dertil fortæller både Jannie Rosa Hansen, Lærke Mertz Thorup og en anden anonym forælder, at de har tilkaldt politiet en lang række gange, hvor den 11-årige dreng har truet deres børn med sin kniv. Alligevel fortsætter drengens utryghedsskabende adfærd, og det skyldes især én ting:

Han er kun 11 år.

Den 11-årige dreng er et kendt ansigt i den lokale SuperBrugsen, fortæller en ansat. Vis mere Den 11-årige dreng er et kendt ansigt i den lokale SuperBrugsen, fortæller en ansat.

Derfor er det kommunens socialforvaltning og ikke politiet, der skal løse problemet, og det mener Københavns Kommune også selv, at man er i gang med.

»Vi tager henvendelserne meget alvorligt. Selvfølgelig er der ikke nogen, der skal gå rundt og true andre, hverken børn eller voksne. Vi er i fuld gang med at følge op på henvendelserne. Der er konkret indsat ekstra gadeplansindsats for at øge trygheden i Gyldenrisparken. Vi er også i tæt dialog med politiet, som blandt andet har været med på hjemmebesøg,« siger Christian Sørensen, områdechef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, i et skriftligt svar.

B.T. har forespurgt om et mundtligt interview, men det er fra kommunens side blevet afslået.

Tiltagene er dog langtfra nok, hvis du spørger de forskellige forældre.

»Kan det virkelig være rigtigt, at de ikke kan sørge for, at det stopper? Jeg og mange andre forældre er bange for, at han kan skade vores børn med en kniv, og nu har han truet med den mange gange,« siger Jannie Rosa Hansen og fortsætter:

»Jeg er bange og angst for at sende mine døtre ud ad døren, og de er også meget bange. Min yngste datter har haft mareridt om, at han kommer og dræber hele vores familie med sin kniv. Er det okay? Så må de sende ham på et ungdomshjem eller lignende.«

Jannies døtre er i flere tilfælde blevet truet af drengen, og hun har flere gange sammen med sin kæreste forsøgt at tage en alvorssnak med ham, men hun beskriver, at han »er bedøvende ligeglad«.

B.T. har foreholdt Københavns Politi, at borgere har anmeldt drengen mange gange, men politiet ønsker af hensyn til drengens alder ikke at kommentere sagen.

Den 11-årige dreng bor hos sin mormor. Hendes navn, der er udeladt i denne artikel af hensyn til den mindreårige dreng, har boet i kvarteret siden 2006.

Hun mener, at hendes barnebarn er udsat for falske beskyldninger. Set fra hendes perspektiv er det blot en enkelt forælder, 'der skaber drama' og 'laver kampagne' mod den 11-årige, mener mormoren.

»Jeg har aldrig haft problemer med nogen naboer før nu,« siger hun.

Striden skyldes ifølge mormoren, at den 11-årige og Jannie Rosa Hansens datter er blevet uvenner i skolen. Videre rækker konflikten ikke, mener hun.

»Hvis børn bliver uvenner, behøver der ikke være drama. Børn glemmer det efter fem minutter og er ude at lege igen.«

Mormoren fortæller, at drengen har boet hos hende siden december. Hun er overrasket over, at flere forældre beskylder drengen for at være truende.

Vi har talt med andre forældre, der også fortæller, at de er bange for dit barnebarn. Det vil jeg gerne forholde dig. Er dit barnebarn en god dreng, og opfører han sig ordentligt, når han er nede i gården?

»Lige nu er det, som om mit barnebarn skal isoleres, fordi en mor laver kampagne mod ham,« siger hun og fortsætter:

»Han er kun 11 år. Hvorfor er de bange for ham? Han er ikke farlig og gør ikke noget. Han er som alle andre børn.«

Mormoren har aldrig set ham med en kniv.

Kan du være helt sikker på, at han ikke har haft en kniv?

»Hvor skulle han få en kniv fra? Jeg er her, når han går ned. Tror du, jeg lader mit barnebarn tage en kniv med? Det får han aldrig lov til.«

Hun bekræfter dog, at den 11-årige har en hardball-pistol.

»Han har en splatterpistol, som hans far har købt til ham. Den er her i lejligheden. Han må ikke gå ud med den, han leger kun med den her i lejligheden,« siger hun.

Mormoren har nu bestemt sig for at gå med, når drengen skal på legepladsen. På den måde vil hun stoppe, hvad hun selv beskriver som falsk rygtespredning.

»Jeg synes ikke, det er fedt, men det er jeg nødt til at gøre for at undgå alt det her,« siger hun og fortsætter:

»Nu er det nok. Helt ærligt, nu er det blevet for meget. Jeg kommer til at gå til viceværten nu. Jeg boede her før hende (Jannie Rosa Hansen, red.). Hvis nogen skal flytte, så er det hende.«