Mens næsten 70.000 natten til tirsdag kunne glæde sig over, at de fik plads på det studium, de havde søgt, måtte 10.686 notere sig, at de ikke kom ind.

De kan nu se frem til at blive kontaktet af Studievalg Danmark med tilbud om hjælp. Det fortæller direktør for Studievalg Danmark Mathilde Tronegård.

»De kvalificerede, afviste ansøgere får i dag et afslagsbrev fra ministeriet, og fra i morgen tidligt vil de også modtage en sms, der fortæller dem, at de har mulighed for at søge vejledning hos os.«

»Vi har så til gengæld masser af vejledere på arbejde både ved telefonerne, men også fysisk ude i landet, hvor vi har udvidet vores åbningstider i de fire største byer markant,« fortæller hun.

Kontakten sker vi sms og mail, men ikke ved eksempelvis opsøgende telefonopkald. Det ville da også være noget af en ringeliste for Studievalg Danmarks små 100 medarbejdere.

»Vi gør det sådan her, fordi de unge skal være klar til og have lyst til en samtale om deres muligheder og planer. Man skal ikke bare ringes op,« siger Mathilde Tronegård.

Det er nemlig langtfra alle de afviste, der har behov for råd og vejledning. Ifølge Mathilde Tronegård er en del af dem folk, der allerede har en uddannelse, men har søgt en ny, eller godt har vist, at ansøgningen ikke havde store chancer.

»De er ikke rystede, for de vidste godt, at chancerne er små og havde egentlig forventet ikke at komme ind,« fortæller direktøren og fortsætter:

»Men der er selvfølgelig også en stor andel, der sidder i dag og er brandskuffede.«

Hos Studievalg Danmark kan de få hjælp til at forstå, hvorfor de ikke kom ind, og vejledning i, hvad de realistisk kan forvente at komme ind på af uddannelse.

»Vi kan vejlede om eksempelvis ledige pladser. Men man skal ikke starte studie for enhver pris, da motivation og faglig interesse er afgørende.«

»Men der kan jo være en uddannelse, man ikke har fået øjnene op for. Eller den samme uddannelse, man har søgt, i en anden by,« siger Mathilde Tronegård.

