De 105 danskere, der har været strandet i Filippinerne, er landet i Københavns Lufthavn lørdag aften.

Det rapporterer TV2.

Danskerne er blevet fløjet hjem med et særfly, som flyselskabet Sunclass Airlines har stået for at flyve.

De hjemvendte danskere skal af sikkerhedsmæssige årsager i 14 dages karantæne. Lørdag aften har der stået politi i Københavns Lufthavn for at minde dem om det.

Med om bord på det ankomne har været 179 borgere fra andre lande. Der er primært tale om statsborgere fra de nordiske lande samt medarbejdere fra de danske myndigheder.

Ifølge Udenrigsministeriet var 251 danskere lørdag morgen strandet i Filippinerne. Antallet er opgjort før flyafgangen med de 105 passagerer.

Fredag eftermiddag udtalte Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice, at alle danskere efter planen skulle flyves ud af Filippinerne i løbet af weekenden.

Ministeriet oplyste dog tidligere lørdag, at der ikke er planer om flere danske fly fra Filippinerne i denne weekend.

Ifølge Udenrigsministeriet har alle danskere i Filippinerne, som har ønsket hjemrejse, fået tilbud om at købe billet til særflyvningen til 10.500 kroner.

Hjemflyvningen af de 105 danskere sker på et tidspunkt, hvor tusindvis af danskere verden rundt forsøger at komme hjem til Danmark.

Mere end 2300 danskere er på Udenrigsministeriets kriseliste. Det er en liste over danskere, som gerne vil have myndighedernes hjælp til at komme hjem.

Det er særligt i Sydamerika og Asien, at mange danskere er strandede.

I eksempelvis Peru er der fortsat strandet mindst 200 danskere. Også i Vietnam har flere danskere været strandet på det seneste.

Lørdag aften kan Udenrigsministeriet oplyse på Twitter, at der i samarbejde med polske kolleger er arrangeret et polsk særfly, som blandt andet vil flyve 21 danskere fra Vietnam til København.

/ritzau/