Hun nåede lige at få opfyldt sit sidste store ønske.

104-årige Dorothy Hoffner fra Chicago blev i sidste uge verdens ældste kvindelige faldskærmsudspringer.

En uge efter springet blev hun så fundet død i sin seng af personalet på plejehjemmet Brookdale Lake View.

Det skriver Bild.

104-årige Dorothy Hoffner blev i sidste uge verdens ældste kvindelige faldskærmsspringer. Foto: Brian Cassella/Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere 104-årige Dorothy Hoffner blev i sidste uge verdens ældste kvindelige faldskærmsspringer. Foto: Brian Cassella/Abaca/Ritzau Scanpix

Det tyske medie havde en aftale med Dorothy Hoffner i denne uge, men den blev så af gode grunde aflyst.

Hoffner foretog sit første faldskærmsudspring i en alder af 100 år.

Hun ville bare have rekorden som den ældste kvindelige faldskærmsudspringer i verden. Den hidtidige rekord besad svenske Rut Linnéa Ingegärd Larsson, som sprang ud med skærm som 103-årig.

Hoffner dyrkede det såkaldte tandemspring sammen med makkeren Derek Baxter.

Det blev en hård landing for en 104-årig, men den 104-årige Dorothy Hoffner klarede rekordforsøget med bravur. Foto: Brian Cassella/Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere Det blev en hård landing for en 104-årig, men den 104-årige Dorothy Hoffner klarede rekordforsøget med bravur. Foto: Brian Cassella/Abaca/Ritzau Scanpix

Da hun i sidste uge opnåede optagelsen i Guinness Rekordbog, blev hun spurgt til følelserne efter rekordspringet.

»Det var vidunderligt at lande, men det var også vidunderligt at være oppe i himlen. Det hele var så smukt. Det kunne ikke have været bedre,« sagde den 104-årige, som altså nu er kommet endnu tættere på himlen, hvis hun ellers tror på den slags.