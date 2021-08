103 borgere kan til sammen se frem til at få syv millioner kroner i ekstra kontanthjælp. Det skriver dagbladet Politiken.

Københavns kommune har på foranledning af Ombudsmanden gennemgået 1.100 sager, hvor der er givet afslag på kontanthjælp, og det løber op i en stor ekstraregning.

Foreløbig er kommunen kommet frem til, at 103 borgere skal have penge tilbage fra beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, fordi de uberettiget er blevet nægtet kontanthjælp.

Pengene skal udbetales med tilbagevirkende kraft, og for nogle af de berørte betyder det, at der kommer en stor pose penge ind på bankkontoen.

28 af de udsatte borgere står ifølge Politiken til at modtage 100.000 kroner med tilbagevirkende kraft.

De berørte kontanthjælpsmodtagere har da også måtte leve på en sten takket være kommunens fejlagtige sagsbehandling.

Politiken har talt med hjemløse Allan Birk, der i lighed med andre borgere blev tilkendt integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betød, at han måtte klare sig for 4.000 kroner om måneden.

Sidste år klagede han til Folketingets Ombudsmand, der gav Allan medhold i, at han havde krav på kontanthjælp. På baggrund af ombudsmandens afgørelse har kommunen nu gennemgået 1.100 sager, som altså resulterer i en ekstra kontanthjælpsudbetaling til 103 personer.