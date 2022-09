Lyt til artiklen

Mangler du brød til eftermiddagskaffen, til aftensmaden eller noget helt tredje, så kan du torsdag hente en kasse med 50 stykker brød – helt gratis.

Brødet kan du hente på Nørreport station klokken 12, hvor foreningen Stop Spild Lokalt har doneret 30 paller frossent brød – svarende til 100.000 stykker brød – i anledning af International Stop Food Waste Day.

Uddelingen er et samarbejde mellem Stop Spild Lokalt og Det Runde Bord, der uddeler overskudsmad til hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte, skriver TV 2 Lorry.

»I øjeblikket, hvor rigtig mange danskere har svært ved at få madbudgettet til at hænge sammen, så giver det jo ingen mening, at det her brød skal gå til spilde,« siger Peter Haugelund, der er direktør i Det Runde Bord.

Han forsikrer om, at hvis der bliver brød tilovers efter uddelingen på Nørreport station, er plan B at fordele brødet blandt Røde Kors, ukrainske flygtninge og Kofoeds Skole.

Samtidig efterlyser han flere midler til madspildsforeningerne, da der ifølge Peter Haugelund mangler forståelse for, at uddelingen af overskudsmad ikke kan gøres med frivilligt arbejde alene, fordi logistikken bag er meget krævende.

Derfor håber han, at forvaltninger og ministeriet vil hjælpe med flere midler i fremtiden.