'Under al kritik', 'simpelthen så ringe' og 'helt utrolig elendig service'.

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når kunderne vurderer Rejsekort på Trustpilot. Antallet af et-stjernede anmeldelser – den laveste score, man kan give – er vokset de seneste knap to måneder. Det skyldes en manglende rabat, som op mod 100.000 rejsende er gået glip af.

»Vi er ekstremt kede af det, der er sket,« siger kundechefen i Rejsekort, Jens Willars.

Han oplyser, at en softwarefejl siden 1. april har været skyld i, at op mod 100.000 kunder ikke har fået de mængderabatter, der gives, hvis kunderne rejser med en vis hyppighed.

Siden 1. april har 100.000 rejsende vest for Storebælt ikke fået deres vanlige rabatter på Rejsekort. Arkivfoto Foto: Ida Marie Odgaard

Rabatten afhænger af, hvor ofte kunden bruger rejsekortet. Den maksimale rabat er 40 procent af normalprisen på en enkeltbillet.

»Den fejl, der er sket, betyder, at omkring ti procent af kunderne har fået nulstillet deres rabattrin,« fortæller Jens Willars. Det drejer sig om kunder vest for Storebælt, oplyser han.

Helle Petersen fra Skørping er blandt de mange, der ikke har fået den vanlige pendlerrabat.

Hun tager toget til jobbet på Aalborg Universitetshospital, hvor hun arbejder som overlæge.

Ifølge sine egne beregninger er hun i perioden gået glip af 600 kroner. I myldretiden plejer hun at give 23 kroner hver vej. I øjeblikket betaler hun 41 kroner, fortæller Helle Petersen.

Fejlen har været kendt hos Rejsekort siden 6. april, men seks uger efter er den fortsat ikke udbedret. Det har Helle Petersen ikke høje tanker om:

»Fejl kan ske, og det må man respektere, og det har vi tålt længe. Men det undrer mig, at det skal tage så lang tid at få det rettet. Det er urimeligt, at de penge skal stå og vente et andet sted end på ens egen konto,« siger Helle Petersen.

Jens Willars forstår godt, at kunderne undrer sig over, at fejlen fortsat eksisterer.

Helle Petersen er blandt de omkring 100.000 kunder, der ikke opnår den vanlige rabat med Rejsekort.

»Jeg kan sagtens forstå, hvis nogle tænker, at det har taget lang tid. Når vi skal rette sådan en fejl i hele rejsekortsystemet, så gælder det først om at få det rettet, så det ikke sker igen, men vi skal også lave en omfattende testprocedure, så vi sikrer, at løsningen ikke afstedkommer andre fejl,« siger han.

Jens Willars oplyser, at Rejsekort har stoppet blødningen. Fejlen kommer ikke til at omfatte flere personer. Men rejsende som Helle Petersen må vente nogle uger endnu, før de får godtgjort den manglende rabat og igen opnår det vanlige rabattrin.

Kundechefen bedyrer, at alle får deres penge refunderet krone for krone. Forventningen er, at det er sket inden for tre uger. Udbetalingen kommer til at lande på kundernes NemKonto.

»Det nemmeste ville være at sætte pengene tilbage på Rejsekort-kontoen, men det ville ikke være rimeligt,« siger Jens Willars.

Kundechefen anerkender kritikken af Rejsekort og lover, at 'der arbejdes intenst' på at råde bod på sagen.

»Det er fuldt forståeligt, når kunderne ikke har fået den rabat, de har krav på. Det er ligegyldigt, om det er 20 kroner eller 400 kroner. Indvirkningen for den enkelte pendler gør ondt, ligegyldigt hvor stort beløbet er,« siger Jens Willars.