Hjemmetest af antistoffer mod coronavirus skal gøre eksperter klogere på epidemiens færden i Danmark.

Over 100.000 borgere har sagt ja til at få tilsendt en antistoftest til hjemmebrug som en del af en ny undersøgelse af epidemiens udbredelse i Danmark.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Flere end 600.000 danskere har modtaget en invitation til at deltage i befolkningsundersøgelsen "Vi tester Danmark" i deres e-Boks.

Undersøgelsen består af et spørgeskema og muligheden for at få tilsendt en antistoftest, som man selv skal udføre derhjemme.

Den skal kunne give en indikation på, hvorvidt man har dannet antistoffer mod coronavirus, og dermed om man har været smittet med virusset.

Efter få dage har 109.717 indtil videre indvilget i at deltage i undersøgelsen. 98 procent af dem har også sagt ja til en antistoftest.

Det oplyser Henrik Ullum, professor og overlæge ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Han er en af de eksperter, der er involveret i undersøgelsen.

- Med undersøgelsen håber vi overordnet på at kunne komme til at forstå, hvor langt vi er i den nuværende coronaepidemi i forskellige befolkningsgrupper. Og det kan vi bruge til at fintune de fremtidige indsatser mod corona, siger han.

Bag undersøgelsen står eksperter fra landets regioner og universiteter samt Statens Serum Institut og Testcenter Danmark.

I spørgeskemaet bliver deltagerne i undersøgelsen stillet en lang række spørgsmål.

Herunder hvilken risiko man har været udsat for i forhold til at blive smittet med coronavirus, og hvorvidt man har haft nogle symptomer svarende til covid-19.

Derudover spørges deltagerne til, om de har oplevet eller oplever senfølger efter at have været smittet med coronavirus.

- Vi vil gerne takke alle dem, der allerede har sagt ja til at deltage i undersøgelsen og opfordre alle til at tjekke deres e-Boks for at se, om de har fået en invitation, siger Henrik Ullum.

- Vi er rigtig mange eksperter, der lige nu har brug for denne her data, så vi kan blive klogere på coronavirusset og dets udbredelse i Danmark.

Der har tidligere været kritik af, at projektet anvender antistoftest, som ikke er godkendt til, at borgere selv må gennemføre priktesten derhjemme.

Derudover har der været kritik af, at testen er for upræcis.

SSI har som svar på kritikken understreget, at man vil gøre det tydeligt for deltagerne, at resultatet alene giver en indikation på, om de har dannet antistoffer - ikke et fuldstændigt sikkert svar.

