Står det til Forbrugerrådet Tænk, så har op mod 100.000 kunder penge til gode.

Kunderne er i snart to måneder gået glip af rabatter på bus- og togbilletter betalt med rejsekort, og det skal de kompenseres for. Ikke mindst fordi kunderne derudover kan have betalt ekstra for andre, dyrere billetter.

»Vi mener, at kunderne bør kompenseres for de gener, de har haft. Kunderne kan have lidt økonomiske tab som følge af, at de kan have stået i en situation, hvor de har været nødt til at købe en enkeltbillet, hvis der ikke har været nok penge på deres rejsekort,« siger politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk Helle Agerdal Olsen.

»Forbrugerne har ufrivilligt lånt penge til rejsekortet, og det er ikke rimeligt,« siger hun videre.

Forbrugerrådets udmelding kommer, efter at B.T. har kunnet fortælle, hvordan en softwarefejl siden 1. april har været skyld i, at op mod 100.000 kunder vest for Storebælt ikke har fået de mængderabatter, der gives, hvis kunderne rejser med en vis hyppighed.

Rabatten afhænger af, hvor ofte kunden sit rejsekortet. Den maksimale rabat er 40 procent af normalprisen på en enkeltbillet.

Helle Agerdal Olsen, du siger at kunderne ufrivilligt har lånt pengene ud. Men de får dem jo tilbage igen – hvorfor skal kunderne så kompenseres?

»For os handler det om, at nogle kan have lidt økonomiske tab, hvis de ikke har haft penge nok på deres rejsekort.«

Siden 1. april har 100.000 rejsende vest for Storebælt ikke fået deres vanlige rabatter på Rejsekort. Arkivfoto Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Siden 1. april har 100.000 rejsende vest for Storebælt ikke fået deres vanlige rabatter på Rejsekort. Arkivfoto Foto: Ida Marie Odgaard

Helle Agerdal Olsen forklarer, at en kunde eksempelvis kan have stået ved et busstoppested og troet, at der var penge nok på rejsekortet, fordi det sædvanligvis ville have været tilfældet. Men da den normale rabat er udeblevet, har kunden ikke haft penge nok, og kunden har derfor skullet købe en dyrere kontantbillet, eksempelvis på mobilen.

»Desuden betyder den her slags fejl, at tilliden svækkes til både rejsekortet og den kollektive transport generelt. En kompensation kunne være et led i at genoprette tilliden – det må også være i trafikselskabernes egen interesse,« siger Helle Agerdal Olsen.

Forbrugerrådet har ingen holdning til, hvad en fair kompensation ville være. Men ifølge forbrugerorganisationen er det en skærpende omstændighed, at rejsekortet er eneste reelle betalingsmulighed for mange kunder, der søger den billigste løsning for at rejse med offentlig transport.

»Det er et skærpende aspekt, at kunderne ikke bare har kunnet – i modsætning til mange andre forbrugssituationer – vælge en anden udbyder. Det er ikke alle, der bare kan skifte til en bil. For mange vil det tog eller den bus, man plejer at tage, være den eneste reelle mulighed for at transportere sig. Mange er afhængige af den kollektive transport,« siger Helle Agerdal Olsen.

Hun anerkender, at Rejsekort arbejder på at løse problemet, og 'det er vi glade for', lyder det.

Kundechefen i Rejsekort, Jens Willars, afviser en generel kompensation til de 100.000 kunder.

»Kunderne får refunderet den manglende rabat krone for krone, og det er blevet igangsat startende med de kunder, som er blevet økonomisk mest ramt af softwarefejlen. Vi har netop i erkendelse af situationen og de ulemper, det har givet for kunderne, valgt at overføre refusionen direkte til kundens NemKonto fremfor til kundens rejsekort,« siger han.

Kunder, der kan dokumentere direkte ekstraomkostninger, eksempelvis grundet 'køb af en enkeltbillet, fordi rejsekort var tomt på grund af den manglende rabat', skal henvende sig til Rejsekort Kundecenter, lyder meldingen.