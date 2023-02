Lyt til artiklen

Kunder, der græd i telefonen. Tyverier. Og en oprigtig frygt for både at hundefryse – og at blive flået økonomisk.

Efteråret var en hård og usikker tid for omkring 100.000 danske boligejere.

De danskere, som opvarmer deres bolig med et pillefyr, kunne blot se til, mens prisen på træpiller blev mere end tredoblet til 6.500-7.000 kroner per ton.

Med stor desperation og flere tyverier af træpiller til følge.

Nu er situationen en helt, helt anden, skriver Finans.

Ja, man kan endda sige, at desperationen er vendt 180 grader.

Kombinationen af en meget mild vinter, lavere forbrug på grund af de høje priser og friske leverancer af træpiller i stor stil fra Nordamerika, har fået prisen til at styrtdykke.

Helt ned på niveauet fra før krigen i Ukraine er vi ikke kommet, men i dag kan et ton træpiller købes for mellem 2.800 og 3.500 kroner – eller under det halve af, hvad de kostede i efteråret.

»Salget stoppede nærmest fra den ene dag til den anden. Ordrerne dykkede måske 80 procent. Det har vi aldrig oplevet før,« siger formand for Associationen Dansk Biobrændsel, Henrik Nørbo Mosegaard, til Finans.

Han har endda endnu en god nyhed til de omkring 100.000 boligejere, som har pillefyr.

Henrik Nørbo Mosegaard forventer således ikke en gentagelse af sidste års priseksplosion til efteråret.