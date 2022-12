Lyt til artiklen

Det er godt og vel to år siden, at alle danske mink skulle aflives af frygt for, at dyrene ville sprede coronasmitte.

Og når det fra nytår atter bliver lovligt at holde mink, skal der nye avlsdyr til. Derfor er der lige nu 10.000 mink på vej fra Island til Danmark.

Det skriver DR Nyhederne.

Selvom det kun er et mindre antal minkavlere, der har i sinde at genoplive erhvervet, vil flere af dem benytte sig af islandske mink.

De islandske mink stammer faktisk fra danske mink, og nu vender de altså hjem til oprindelseslandet. Og det betyder meget, fortæller tidligere minkavler Erik Vammen fra Hobro.

Selvom han ikke selv genoptager erhvervet, har han været med til at udvælge de bedste mink, der opdrættes i Danmark.

»Der bliver også importeret mink fra Norge, Spanien, Polen og Finland, men islandske mink er de bedste. Det er topkvalitet både i forhold til størrelse og kvalitet. Planen er, at de skal være stammen i en ny dansk minkproduktion,« siger Erik Vammen til DR Nyhederne.

De islandske mink udgør 2000 ud af de 10.000 mink, der kommer til Danmark. Men før de kan komme til landet, skal en bekendtgørelse med betingelserne for fremtidens minkavl i Danmark godkendes.

Dertil kommer, at minkavlerne venter svar på, hvem der skal betale for tests af minkene, når de kommer til landet.

Minkene skal nemlig testes for covid-19 og virussen plasmacytose. Og Statens Serum Institut kræver 643 kroner for at teste en mink for covid-19. Så det kan hurtigt løbe op.

Men det har minkavlerne endnu ikke fået svar på til trods for, at Fødevarestyrelsen og repræsentanter for minkavlerne holdt møde 23. september. Siden har der været stille fra Fødevarestyrelsen.

Og det haster for minkavlerne at få svar på spørgsmålene. For hvis ikke der kommer en løsning inden 4. januar 2023, skal de islandske mink aflives.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.