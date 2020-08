Tre unge drenge står og tisser bag en hæk.

To meter foran hækken står omkring 15 uniformerede betjente og kigger ud over den massive menneskemængde på græsset.

Onsdag er de fleste af landets gymnasieelever begyndt i skole igen. Og trods diverse corona-restriktioner er omkring 1000 elever mødt op i Kongens Have i København onsdag eftermiddag for at genforenes efter ferien og byde de nye 'putter' velkommen.

Politiinspektør ved Københavns Politi, Pau Kaltoft, bekræfter over for B.T., at politiet er til stede ved arrangementet, og de vurder altså, at der er omkring 1000 mennesker samlet i haven.

Det er dog ikke noget, der giver anledning til bekymring, siger politiinspektøren.

»Derfor har vi sendt vores indsatsleder derned, og han har fået stillet personale til rådighed. Nu vejleder vi de unge mennesker om, at de skal sprede sig og bruge noget mere af arealet. Og hvis de gør,det, er det vores vurdering, at der er plads til alle,« siger Pau Kaltoft.

B.T. er i Kongens Have onsdag eftermiddag og møder tre elever fra Niels Brock Gymnasium. De er netop startet i 1.g, og deres smil er ikke til at tage fejl af.

»Det er megafedt. Vi fester, og vi møder andre skoler. Der er tradition over det, at alle 1.g’erne kommer og siger hej til hinanden,« lyder det fra 1.g-eleverne Siska, Gunna og Ellen, der alle er 16 år.

