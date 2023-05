Alfa Laval i Aalborg har fået ny direktør, og han får efter alt at dømme en hård start.

Nordjyske kunne i december fortælle, at industrivirksomheden lukkede ned for deres produktion i Aalborg og flyttede den til Asien, og i den forbindelse blev 100 medarbejdere afskediget.

Nu har avisen igen nyt i sagen, og denne gang handler det om, at Alfa Laval har fået en ny administrerende direktør.

Der er tale om nordjyden Stig Person, der efter alt at dømme er klar over, at han har en vanskelig opgave foran sig.

»Det er en turbulent periode,« siger han til Nordjyske.

Alfa Laval Aalborg udvikler og producerer kedler, brændere og varmevekslere til skibe og industrier i hele verden.

Ifølge deres hjemmeside har de også et øget fokus på udvikling af grønne teknologier til skibsfart.

Virksomheden omsatte i 2020 for 2,5 milliarder kroner og havde et overskud på 300 millioner kroner.

På daværende tidspunkt havde virksomheden 427 fuldtidsansatte.