Det var noget af en ønskedrøm, da Nick Mogensen og hans bror Oliver blev forpagtere af Vedersø Klit Badehotel ved Vesterhavet for tre år siden.

Det var nærmest det modsatte, da de i sidste uge mødte op i Skifteretten i Herning for at begære sig konkurs.

»Jeg er ikke typen, der bliver grædefærdig. Men vi har haft så mange skønne oplevelser i de tre år, og jeg er også blevet far. Så det er klart, det var et følsomt øjeblik,« siger tidligere køkkenchef Nick Mogensen.

Derefter kører brødrene sammen med kurator ud til badehotellet, hvor nogle af medarbejderne bor. De skal flytte ud. Næste dag overdrager de nøglerne til kurator. Når et bo er i konkurs, må man ikke fjerne så meget som en stol eller en flaske vin fra stedet, og fremover har de ikke adgang.

Nick Mogensen er gået konkurs med sit badehotel ved Vesterhavet pga. Corona-pandemien.

»Vi har haft mange gode oplevelser med gæsterne. For eksempel tænkte jeg på en 90-årig kræftsyg danskamerikaner, der var kommet til Danmark for at holde sin sidste fest med familie og venner her. Han græd af glæde over at have fået præcis den mad, han bad om.«

Og grunden til, at badehotellet går konkurs...Nick Mogensen ikke i tvivl:

»Det er coronapandemien og salget af hotellet. Vi har været lukket i fire en halv måned, og det kan økonomien ikke klare. Vi overtog et hotel, der havde problemer, men vi havde fuldt hus på alle 50-60 værelser i både sommeren 2019 og 2020,« siger Nick Mogensen.

Brødrene har haft et besværligt forhold til hotellets ejer, og da hotellet blev solgt i december, blev de opsagt pr. 31. maj. Nu har de så valgt at gå konkurs, fordi de ikke kan betale regningerne, der hober sig op efter nedlukningen.

Brødrene har afleveret nøglen til hotellet til kurator.

Badehotellet er næsten 100 år gammelt. Det blev opført I 1927 under navnet Hotel Seattle af danskamerikaneren Thorvald Nygaard, og nogle af de kendte stamgæster var præsten Kaj Munk og senere populære skuespillere som Dirch Passer og Ove Sprogø, der stressede af ved Ringkøbing Fjord.

I 1970erne blev hotellet især brugt til konferencer, og maden var dansk med kartofler og brun sovs. Der blev hotellet også udbygget, og denne del af bygningen, er Nick Mogensen ikke så begejstret for.

»Vi havde fuldt belagt, måske også på grund af TV-serien ‘Badehotellet’s succes. Vi var i fuld gang med at bygge om, og havde planer om ombygning med store vinduer med havudsigt. Men det blev stoppet af Corona nedlukningen.«

»Vi er mere til Middelhavs-mad, og vi har haft masser af tilfredse kunder og konferencer, og vi synes, vi har lært meget. Jeg synes også, vi er heldige, at vi er unge og stadig har masser af drivkraft. Det er værre, når man er i 50’erne og må lukke sit livsværk på grund af pandemien,« siger Nick Mogensen.

Nick Mogensen har løbet masser af ture i området, siden han forpagtede hotellet for tre år siden.

På hotellets hjemmeside, skriver brødrene lakonisk under overskriften ‘Konkurs’:

‘Det er både med ærgrelse og vemod, at vi må meddele, at Vedersø Klit Badehotel er taget under konkursbehandling. Ved alle konkurser er der nogen, der taber på det. Vi undskylder overfor alle dem, vi må skuffe. Det er ikke noget, der falder os nemt. Det skal I vide.’