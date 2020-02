Det startede som en fjern epidemi på et madmarked i en af de mange ukendte millionbyer i Kina – Wuhan. Men som døds- og smittetal steg mod himlen, og den første dansker torsdag blev smittet, er truslen fra Covid-19 pludselig kommet meget tæt på danskerne.

Dækningen af coronavirussen er massiv, og nyhedsstrømmen løber hurtigt. B.T. giver dig her 10 ting, du bare skal vide om coronavirussen Covid-19.

1. Hvorfor hedder det coronavirus og CoVid-19?

Sundhedsmyndigheder, medier og andet godtfolk verden over taler om det store udbrud af 'coronavirus'. Men de færreste ved nok, at coronavirus faktisk spreder sig over Danmark hver vinter som en helt almindelig forkølelsesvirus.

Coronavirus er nemlig det overordnede begreb for en række helt traditionelle virusser, der giver folk de sædvanlige forkølelser og lungebetændelser.



Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Det spektakulære ved dette udbrud er, at der er opstået en ny, hidtil uset mutation af virussen, som verden endnu ikke har forberedt en kur mod.

Den nye virus blev døbt CoVid-19 som en forkortelse for Corona Virus Disease 2019, fordi denne særlige form for coronavirus blev opdaget første gang i december 2019.

Hvis man skal være med på noderne, når snakken går i kantinen, kan man med fordel omtale den verdensomspændende epidemi som CoVid-19.

Den første dansker er nu bekræftet smittet med coronavirussen CoVid-19. Han ses her på billedet, Jakob Tage Ramlyng.

2. Hvordan brød virussen ud?

CoVid-19 kan spores til et mad- og fiskemarked i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-regionen.

Det er stadig ikke endegyldigt fastslået, hvordan denne nye virus opstod, men det anses for at være meget sandsynligt, at virussen har spredt sig fra et dyr på markedet til mennesker, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Selvom det endnu ikke er endeligt bekræftet, er den mest udbredte teori, at virussen spredte sig fra flagermus på markedet.

3. Hvor omfattende er epidemien?

I disse dage udvider omfanget af epidemien sig for hver dag, der går, og virussen er efterhånden tæt på at være repræsenteret i alle verdenshjørner.

Torsdag var der over 82.000 smittede på verdensplan og over 2.800 døde som følge af virussen spredt over 30 lande.

Selvom CoVid-19 er absolut mest udbredt i sit 'hjemland' Kina, har den spredt sig til andre lande i Asien, Amerika, Mellemøsten og nu også Danmark.

Ud over Kina er særligt Sydkorea hårdt ramt, hvor over 1.200 mennesker har fået konstateret CoVid-19.

Italien er blevet Europas store hotspot for CoVid-19, hvor over 320 er konstateret smittet, og 12 mennesker er døde som følge af virussen.

Torsdag blev det slået fast, at den første dansker er smittet med coronavirussen.

Jakob Tage Ramlyng bliver her undersøgt for coronavirus, inden det konstateres.

4. Hvordan smitter virussen?

CoVid-19 smitter ligesom en forkølelse. Dog er CoVid-19 noget mere smitsom end den typiske forkølelse, vi kender.

Virussen smitter altså fra person til person enten ved direkte kontakt eller gennem indirekte kontkakt som nys, hoste eller sekret på hænder. Virussen kan dog godt smitte, før du har fået symptomer.

Det skriver Sundhedsstyrelsen.

5. Hvem er CoVid-19 farligst for?

Alle er i princippet i risiko for at blive smittet med CoVid-19, hvis de har været i kontakt med en, der allerede er smittet.

Som ved de fleste virusser er det dog særligt ældre mennesker og i forvejen svækkede personer, der er i særlig høj risiko for at blive smittet.

Dog har Sundhedsstyrelsen endnu ikke sat den overordnede risikovurdering for smitte i Danmark til at være høj, men moderat.

Ved TV 2, hvor den danske smittede mødte på arbejde onsdag morgen, er der nu håndsprit ved indgangen.

6. Hvad gør jeg, hvis jeg tror, jeg er smittet?

Hvis du frygter, at du er smittet med coronavirus, skal du kontakte din egen læge. Dog er det vigtigt, at du ikke møder op ved dit lægehus, men i stedet ringer og fortæller om dine symptomer. Lægen vil foretage en vurdering af dig, og vurderer lægen, at du potentielt kan være smittet, kontakter lægen et af de seks sygehuse, der er rustet til at behandle CoVid-19. Herefter vurderer hospitalet, hvad der skal ske.

Ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin vil du højst sandsynligt blive hentet af en sygetransporter. Er du smittet, vil du blive isolationsbehandlet på et af sygehusene.

Det kan også være, at lægen beder dig om selv at tage direkte kontakt til en infektionmedicinsk afdeling.

7. Hvad gør myndighederne for at modarbejde virussen?

Sundhedsstyrelsen forsøger først og fremmest at opspore og inddæmme eventuelt smittede.

De smittede vil blive isolationsbehandlet, og de personer, de smittede har været i kontakt med, skal i karantæne.

Sundhedsstyrelsen har vurderet risikoen for coronasmitte som moderat, men anbefaler alle at holde god hygiejne med hyppig håndvask og ingen nys ud i rummet.

Kuren mod CoVid-19 er endnu ikke fundet, men der arbejdes på internationalt plan for at finde en kur. Blandt andet ved University of Queensland, Koalition for Epidemisk Beredskabsinnovationer i Norge og den amerikanske biotekvirksomhed Moderna.

Forskere fra USA's Nationale Institut for Allergi og Smitsomme sygdomme (NIH) har dog meddelt, at de kan have en vaccine klar allerede om tre måneder. Dog er det aldrig før lykkedes at udvikle en vaccine så hurtigt.

Plakat på TV 2's indgang, der fortæller, hvordan smitte kan undgås.

8. Hvordan er Danmarks beredskab?

Efter CoVid-19 har spredt sig til flere lande i Europa og senest vores egen andedam, har Danmark skruet op for det nationale beredskab.

Sundhedsstyrelsen har nu bestemt, at yderligere fire hospitaler skal kunne behandle coronasmittede i isolation. Det betyder, at der i alt er seks sygehuse, der kan tage imod coronapatienter.

Det er Aarhus Universitetshospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet, Aalborg Universitetshospital, Sjællands Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

Sygehusene har fået retningslinjer, så de er forberedt på opgaven, såfremt coronasmittede skal behandles. Det betyder, at de seks sygehuse alle er rustet til at isolationsbehandle patienter, men Skejby og Hvidovre er udstyret med særlige højisolationsstuer.

9. Hvordan er situationen og rettighederne for rejsende?

CoVid-19 har nu for alvor ramt feriedestinationer i Europa som Italien og Grækenland. Hvordan du skal forholde dig til din rejse, afhænger af, hvordan du har købt din ferie.

Har du købt en pakkeløsning med hotel og fly, garanterer Apollo og Bravo Tours, at du kan få penge tilbage, såfremt coronasituationen bliver så alvorlig, at Udenrigsministeriet direkte fraråder indrejse.

Har du derimod selv sammensat din ferie og købt fly og hotel enkeltvis, kan rejseselskaberne ikke hjælpe dig.

Her er det i stedet op til de enkelte flyselskaber at vurdere, om du skal have pengene tilbage. Forbrugerrådet fortælle dog, at flyselskaber normalt ikke er ansvarlige for de tab, deres kunder må lide, hvis det er usædvanlige omstændigheder – som for eksempel coronavirusen – fordi det ikke er en situation, flyselskabet er skyld i.

Dog skal flyselskaberne tilbyde at ombooke dig til en anden afgang under usædvanlige omstændigheder.

Det er i sidste ende domstolen, der vurderer, om det er særlige omstændigheder.

Nogle forsikringsselskaber tilbyder dækning i forbindelse med coronavirus. Kontakt derfor dit forsikringsselskab og hør dem ad.

Håndspritvirksomheden håndsprit.dk er lukket ned på grund af massiv efterspørgsel i dag.

10. Hvilke sammenlignelige fortilfælde er der?

CoVid-19 er i familie med sars-virussen og deler cirka 80 procent af den genetiske kode.

Sars spredte sig i perioden fra marts til juni 2003 og ramte Sydøstasien. Den blev derefter ført til mange andre lande gennem flytrafik.

Sars blev første gang opdaget i Guangdong-provinsen i Kina, hvorfra den blev spredt til både Hongkong og Hanoi i Vietnam, der ligger tæt på provinsen.

Der blev i alt registreret over 8.000 sars-tilfælde, og det sidste blev opdaget i september 2003. Sars ramte 28 lande og nåede en dødelighed på 9,6 procent. Sars nåede dog aldrig Danmark.