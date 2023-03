Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Risikoen for PFAS-forurening i syv børnehaver, betyder nu at de skal underkastes en undersøgelse.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen omfatter også tre offentlige legepladser.

Fem af stederne er beliggende i Jylland og fem på Fyn.

Alle 10 steder er placeret nær en tidligere fabrik eller losseplads. De er tidligere blevet undersøg og frikendt for forurening, men det var før, PFAS blev et af de stoffer, som man undersøgte for i regionen.

Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, siger:

»Jeg vil gerne understrege, at regionen ikke på forhånd forventer at finde PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene. Men ved en gennemgang af en række forskellige børnehaver, vuggestuer og legepladser har regionen altså identificeret 10 steder, hvor risikoen for PFAS-forurening ikke kan afvises. Det skal selvfølgelig undersøges, så vi er på den sikre side.«

De berørte børnehaver ligger i Glamsbjerg, Ringe, Svendborg, Sønderborg, Varde, Fredericia og Vejle, mens legepladserne ligger i Faaborg, Aaby, og Fredericia.

Børnehaverne er blevet orienteret om undersøgelserne, der indledes den 30. marts og fortsætter hen over påsken.

Resultaterne af undersøgelsen forventes at ligge klar i løbet af maj måned.