I lort til knæene.

Det var bogstavelig talt skæbnen for det 10 måneder gamle føl Simba, efter det søndag fik rodet sig selv ud i en værre suppedas.

Af endnu ukendte årsager fik føllet forceret den to meter høje kant til familien Pedersens gylletank på gården i Brørup mellem Kolding og Esbjerg.

Herfra faldt unghesten fire meter ned på bunden af tanken, hvor der ventede en 200 kubikmeter tyk grød af gylle.

Lettere desillusioneret funderer føllet Simba over, hvordan den er havnet i denne uvirkelige 'lorte-situation'.

»Heldigvis fik vi tanken tømt for 14 dage siden. Var den hoppet derned der, havde der været 600 kubikmeter gylle, og så var den druknet,« siger Jens Lauridsen Pedersen til B.T.

Han er stadig forbløffet over, hvordan hesten kunne springe de to meter op over kanten til gylletanken.

»Jeg har aldrig set en af vores heste springe så højt. Men det må være fordi, den er blevet bange og gået i panik,« lyder det fra Jens Lauridsen Pedersen, som ud over Simba har tre andre heste på gården sammen med sin hustru.

Her bor de som folkepensionister med lidt hobbylandbrug på siden.

Slog koldebøtte

Hverken Jens Lauridsen Pedersen eller hustruen så Simba falde ned i tanken, men de mener, at den unge hest - på grund af de skræmmer den har på knæene - må have slået en koldebøtte på vej ud over kanten.

»Der var også sprøjtet gylle op på siden af tanken, så der har nok været et plask,« siger Jens Lauridsen Pedersen.

Da familien opdagede, at der kun gik tre heste rundt ude på marken, og at Simba sad fast på bunden af gylletanken, slog de alarm.

Ud til matriklen rykkede 4-5 køretøjer og en kæmpekran samt i alt 10-12 mand i. Alle i fuldt redningsornat med gasmasker, der skulle skærme dem fra de giftige gylledampe i tanken.

Redninsmandskabet forsøgte flere gange at få en sele rundt om bugen på hesten, men fordi unge Simba var for urolig, måtte de tilkalde en dyrelæge, der kunne bedøve og berolige den anspændte krikke.

Omkring kl. 19.30 - ca. fire timer efter Simba havde taget et hovedspring ned i dybet - fik de endelig sat selen om hesten og kunne med en stor kran løfte den op på fast grund igen.

»Nu er den blevet vasket, og vi har pakket den ind i halm, så den kan få varmen. Lægen har lyttet på lungerne, og det virker ikke til, at den har taget skade af gylledampene,« siger en lettet Jens Lauridsen Pedersen.

Det lyder til, at der sidder nogle gode bagben på den Simba, hvis den kan hoppe over et to meter højt hegn. Er det en ny springmester, I har fundet her?

»Jeg tror kun, den var i stand til at hoppe så højt, fordi den gik i panik. Så kunne den pludselig noget andet. Jeg vil ikke påstå, at den kan gøre det igen, så det er nok ikke en springer.«