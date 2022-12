Lyt til artiklen

Hvis du gik og troede, at coronavirus var et overstået kapitel i Danmark, kan du godt tro om igen.

Frederiksborg Byskole i Hillerød har i denne uge haft et stort antal coronasmittede elever, skriver TV 2.

Hele syv fra personalet blev testet positive for coronavirus mandag, mens yderligere fem fra personalet testete positiv for coronavirus tirsdag.

Derfor har skoleleder på Frederiksborg Byskole Steen T. Sørensen fundet de testkits frem, der var til overs fra da coronapandemien hærgede over Danmark, og udleveret dem til eleverne, der frivilligt kan lade sig teste.

»Det er dels for at informere forældrene om, at der er smitte på skolen. Og så fik vi så mange test i forbindelse med pandemien, at vi ikke kunne nå at dele dem alle sammen ud. De udløber til juni, så det ville være fjollet ikke at bruge dem, når behovet er der,« siger han til TV 2.

Samme dag, som skolen udleverede testkits til eleverne, kunne skolelederen konstatere, at 10 elever var smittet med coronavirussen.

Men Steen T. Sørensen kender dog ikke det aktuelle antal, da man ikke modtager data om smitte længere.

Han understreget også, at det er frivilligt, om man vil lade sig teste.