Københavns Universitet har siden 2008 forsøgt at ansætte flere kvindelige professorer.

I 2008 besluttede Københavns Universitets (KU) bestyrelse sig for at forsøge at gøre noget ved den skæve fordeling mellem mænd og kvinder blandt universitetets forskere.

Men nu viser det sig, at indsatsen ikke har ændret ved kønsfordelingen blandt professorerne. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Blot 28,6 procent af universitetets nyansatte professorer var kvinder i 2008. Da man i 2017 senest gjorde tallene op, var andelen helt ned til decimalen nøjagtig den samme som i 2008.

I alle de mellemliggende år var tallet lavere end udgangspunktet i 2008, hvis man ser bort fra 2013, hvor man nåede op på, at 43 procent af de nyansatte professorer var kvinder.

Universitetets rektor, Henrik C. Wegener, kalder forsøget på at skabe kønsbalance et langsomt udviklende foretagende.

- Grunden til, at vi ikke ansætter flere kvinder, er simpelthen, at der ikke er kvindelige ansøgere nok, siger han til avisen.

- Desuden går det langsomt med at udligne den samlede fordeling mellem mænd og kvinder i professorbestanden, fordi professorer sidder meget længe i deres stillinger, og der bliver derfor kun et begrænset antal stillinger ledige om året.

Henrik C. Wegener forklarer, at de på universitetets tal kan se, at kvinder, når de søger stillingerne, har lige så stor chance for ansættelse, som mændene har.

- Så det er ikke et spørgsmål om diskrimination, men mangel på ansøgere, siger han.

På Københavns Universitet er 24,4 procent af professorerne kvinder. I 2008 var tallet 15,6 procent. Den stigning, der rent faktisk har fundet sted, skyldes ifølge Henrik C. Wegener primært, at mange af de professorer, der går på pension, er mænd.

Dekan for Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen siger, at han havde håbet og ventet, at de seneste 10 års indsats for at forbedre kønsbalancen ville have haft en større effekt.

- Jeg havde forventet, at vi kunne rykke mere ved fordelingen, end det indtil videre har været tilfældet.

- Vi bliver nødt til at have endnu mere fokus på balancen og se på, om der er ubevidst bias i blandt andet vores stillingsopslag, som afholder kvinder fra at søge, og pilen derfor som oftest ender med at pege på en mandlig ansøger.

Ser man på alle landets universiteter sammenlagt, udgør kvinderne på nuværende tidspunkt 22,2 procent af professorbestanden.

