En 10-årig pige blev søndag eftermiddag udsat for blufærdighedskrænkelse i Frederiksværk Svømmehal.

Nordsjællands Politi skriver i deres døgnrapport, at de modtog en anmeldelse kl. 16.35, hvor der er beskrevet, at en mand havde henvendt sig til den 10-årige pige.

Her havde manden sagt til pigen, at hun skulle kigge på ham, hvis hun ikke ville have, at han skulle tage fat om hendes hals.

Herefter tog han sine bukser af og blottede sig for hende.

Politiet har udsendt et signalement af blotteren, der beskrives som følgende:

Dansk af udseende, 50-60 år, ca. 180 cm høj og almindelig af bygning. Manden var hvid i huden med kort sort hår samt kropsbehåring på bryst og mave.

Han var iført sorte, stramme badebukser og medbragte mobiltelefon. Han havde desuden et rødt hjerte med sort kant tatoveret på højre side af maven.

Ved du noget, bedes du kontakte Nordsjællands Politi.