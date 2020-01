Onsdag morgen blev en 10-årig pige fra Åbyhøj antastet af en engelsk talende mand på Park Allé i Aarhus.

»Det kommer meget tæt på, når det er ens egen datter. Jeg har både grædt, råbt og skreget over, at nogen kan finde på sådan noget,« lyder det fra Brian Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad der skulle have været en helt almindelig tur i skole udviklede sig nemlig onsdag morgen til lidt af et mareridt for hans 10-årige datter.

Mens hun sidder og venter på bussen på Park Allé i Aarhus, bliver hun nemlig antastet af en voksen mand.

»En engelsktalende mørk mand kommer og sætter sig ved siden af hende, hvorefter han begynder at snakke om sex med hende og spørger hende, om hun ikke vil med ham hjem,« forklarer Brian Pedersen.

Hans datter er dog klog nok til at takke nej til tilbuddet, men alligevel har det været en voldsom oplevelse for familien.

»Det gør mig meget bekymret. Det er ikke noget, som vi har været bekymret for før, men når det kan ske på så åbent et sted som Park Allé, så sætter det tankerne i gang,« siger Brian Pedersen, og fortsætter:

»Jeg kommer ikke til at have det godt med, at hun skal med bussen alene det næste lange stykke tid, så jeg kommer så vidt muligt til at køre hende i skole - i hvert fald når det er mørkt om morgenen, som der var onsdag,« siger han.

Hvad manden egentlig ville med pigen er dog fortsat usikkert, fortæller Østjylland Politi, der onsdag aften modtog anmeldelsen fra Brian Pedersen og hans hustru.

»Det er for tidligt endnu at sige, om manden, som kontaktede pigen, har haft onde hensigter. Der kan også være mange andre motiver bag - eksempelvis at vi har med en psykisk syg person at gøre, eller der kan have været en misforståelse mellem manden og pigen,« siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forældrene er dog ikke i tvivl om, hvorvidt det kan være en misforståelse.

»Hun er aldrig kommet og sagt sådan noget før, og hun taler og forstår også rigtig godt engelsk, så vi tager det meget alvorligt, og tror ikke, at hun kan have misforstået noget,« siger hendes far Brian Pedersen.

Da den 10-årige steg på bussen, så hun desuden, at manden henvendte sig til en kvinde mere.

Politiet fortæller dog, at de ikke har modtaget flere anmeldelser.

»Vi kigger på sagen og er opmærksomme på, om der kommer lignende anmeldelser. Vi har fået et signalment og er opmærksomme på at kigge efter personen, men ellers har vi ikke så meget at gå ud fra. Vi vil derfor opfordre til, at man kontakter os så hurtigt som muligt, hvis nogen opfører sig krænkende,« siger Jakob Christiansen.

»Vi håber, at der kommer flere henvendelser til politiet, så de har noget at gå efter. Vores børn er det dyrebareste og vigtigste, vi har, og det kan ikke passe, at vi ikke kan føle os trygge, når vi sender dem ud af døren,« afslutter Brian Pedersen