Arbejdernes internationale kampdag plejer at blive markeret 1. maj i Fælledparken, men det sker ikke i år.

Det traditionsrige 1. maj i Fælledparken i København er blevet aflyst på grund af coronavirusset.

Dermed bliver arbejdernes internationale kampdag ikke markeret med taler fra politikere og fagforeningsfolk, som det plejer.

Det oplyser arrangøren, LO Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

- Det er rigtig trist at træffe beslutning om at aflyse 1. maj i Fælledparken, som vi kender det, men vi følger naturligvis myndighedernes meldinger, og vi må alle gøre alt for at modarbejde spredningen af smitte med coronavirus, siger Per Olsen, formand LO Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

Årsagen til aflysningen er helt konkret, at det er forbudt at samle sig i større forsamlinger på grund af coronavirusset.

Oprindeligt var loftet 1000 mennesker, men det blev onsdag sænket helt ned til ti personer og gælder både indendørs og udendørs.

LO Hovedstaden håber at kunne markere 1. maj under mere beskedne forhold, hvis det er muligt til den tid. Alternativt vil dagen bliver markeret på sociale medier.

Siden 1890 er kampdagen blevet fejret 1. maj i Fælledparken, og LO Hovedstaden vil heller ikke helt afvise, at der vil være en form for arrangement - dog i en markant mindre skala.

- Nu må vi se, hvordan situationen er i Danmark, når vi når frem til 1. maj.

- Hvis det er sikkert, og myndighederne siger ok for det, vil vi afholde en mindre sammenkomst i Fælledparken 1. maj for stadig at markere dagen og det historiske perspektiv i, at hovedstadens arbejdere altid har fejret 1. maj i netop Fælledparken, siger Per Olsen i pressemeddelelsen.

Tidligere i år besluttede statsminister Mette Frederiksen (S), at hun ikke ville tale til arrangementet. Det blev begrundet med, at der de senere år har været uroligheder i Fælledparken under 1. maj.

I stedet ville Socialdemokraterne have sendt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard som taler.

/ritzau/