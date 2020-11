Med corona kommer der forholdsregler, men med forholdsregler kommer der også problemer for almindeligt syge danskere.

Dette gælder for 17 måneder gammel Naya, der havde over 40 i feber og har blødt kraftigt ud af sit venstre øre – uden at kunne blive tilset af en læge.

»Naya vågnede lørdag med 39,8 i feber, og hun tager sig til øret. Jeg giver hende en panodil, men hendes temperatur stiger til over 40 i feber, og hun begynder at hyperventilere,« forklarer Mette Hemdorff, som er mor til Naya, der sammen bor i Videbæk i Midtjylland.

»Jeg bliver bekymret, som enhver mor ville gøre, så jeg ringer til vagtlægen og forklarer forløbet. På grund af corona må hun ikke tilses af en læge, men vagtlægen vil prøve at facetime os, så han kunne kigge på Naya. Vagtlægen kan så ikke få forbindelse til opkaldet, men han siger, så længe hun er pylret over symptomerne, så skal det nok gå.«

Nayas hår sidder fast i det størknede blod. FOTO: Mette Hemdorff Vis mere Nayas hår sidder fast i det størknede blod. FOTO: Mette Hemdorff

Mette Hemdorff fortsætter med at passe på sin datter og give hende panodiler, men det bliver kun værre hen over natten, og søndag morgen bliver det endnu værre.

»Søndag vågner hun med 40,5 i feber, er snottet, og hun bløder og væsker kraftigt fra sit venstre øre, og vi ringer til vagtlægen igen. Lægen kan stadigvæk ikke tilse hende på grund af coronareglerne, og fordi hun har enkelte symptomer, som er coronasymptomer.«

Selv om Naya havde høj feber og blødte kraftigt ud af øret, kunne hun ikke få en diagnose, fordi lægen ikke kunne tilse hende, hvilket får Mette Hemdorff til at give en vurdering selv.

»Jeg sagde til lægen, at jeg tror, det kunne være mellemørebetændelse, Naya havde, men det er bare min egen bedømmelse. Lægen udskriver en recept på penicillin, selv om hun ikke er blevet ordentligt tilset. Det er problematisk, for hendes egen læge vil heller ikke se hende. Så der er ingen, der har kunnet tilse hende, og de er kun gået ud fra min vurdering.«

Mette Hemdorff er frustreret over, den manglende hjælp fra sygevæsnet. Hendes datter på 17 måneder er ikke blevet tilset af en læge, selvom hun har blødt kraftigt ud af øret og har ligget med over 40 i feber. PRIVATFOTO: Mette Hemdorff Vis mere Mette Hemdorff er frustreret over, den manglende hjælp fra sygevæsnet. Hendes datter på 17 måneder er ikke blevet tilset af en læge, selvom hun har blødt kraftigt ud af øret og har ligget med over 40 i feber. PRIVATFOTO: Mette Hemdorff

På grund af coronasituationen har de ikke kunnet få en læge, medmindre man har en negativ coronaprøve, som man kan fremvise til lægen. Hvilket efterlader en uforstående Mette Hemdorff.

»Vi ville kun kunne blive tilset, hvis vi havde en negativ coronaprøve. Det nærmeste testcenter ligger 35 minutter væk i bil, og jeg kan ikke stå i kø med en datter, der har over 40 i feber, for at blive testet. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke har kliniske lokaler med værnemidler, så man netop kan tjekke folk og hjælpe syge,« slår Mette Hemdorff fast.

Anne Birgitte Jæger, som er kontorchef i Region Midtjylland og har ansvaret for vagtlægerne, fortæller dog, at der er mulighed for at tage på en klinik.

»Hvis man har symptomer på corona og er syg med andet, kan man blive vurderet på en klinik, men det er som udgangspunkt altid lægevagten, der skal vurdere, om der er behov for et lægebesøg. Lægevagten har også mulighed for at tage ud til patienterne, men de skal ikke.«