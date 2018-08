Etårige Kaya fik forleden en bøde, da hun var ude at køre metro med sin mormor, tvillingebror Villum og storesøster Elly på fire. Mormoren havde tjekket ind på sit rejsekort i den tro, at børn under 12 år kørte gratis med - men sådan fungerer det altså ikke, fandt hun hurtigt ud af.

»Kontrolløren ville have, jeg skulle udfylde et papir, og der jeg skrev mit eget navn. Men så sagde hun ‘nej nej, det må du ikke’, og så rev hun den i stykker. Jeg skulle skrive Kayas navn, adresse og fødselsdato. Jeg tænkte, ‘det her kan du slet ikke’, men jeg var bange for, at en stemning ville blive pisket op,« fortæller Kayas mormor, 71-årige Irene Dahl til B.T.

Mormor Irene Dahl med de to tvillinger Kaya og Villum på et år. Foto: Privat Vis mere Mormor Irene Dahl med de to tvillinger Kaya og Villum på et år. Foto: Privat

Hun er stadig rystet og forundret over den situation, der udspillede sig i metroen for øjnene af hendes børnebørn først på ugen, da en kvindelig kontrollør stoppede dem og sagde, at de havde én for meget med på rejsen:

»Hun tog så et billede af mit rejsekort og sagde, jeg ikke kunne få bøden, fordi jeg havde min rejsehjemmel i orden. Jeg tog det meget muntert, og sagde ‘nu hvor det er tvillinger, gælder det så ikke for én?’«

Men det, syntes kontrolløren, ikke var sjovt.

»Hun tog det virkelig alvorligt, så hvis jeg begyndte at modsige, ville hun nok blive meget vred,« siger Irene Dahl.

Det umulige valg

Hun fortæller, at kontrolløren straks bad hende vælge, hvem af børnebørnene, der skulle have bøden.

»Jeg ville ikke give den til den 4-årige, fordi hun forstod ligesom, hvad der skete - og så måtte jeg selv finde ud af, hvem af tvillingerne, der skulle have den. Og så valgte jeg bare én af dem, og det blev så Kaya,« siger hun.

Jeg hørte engang, at børn af pædagoger var de største ballademagere og at børn af jurister var de største lovbrydere. Det skulle også kun tage Kaya 21 måneder før hun blev registreret i et register over lovovertrædere. Mormor var så sød at aflevere i morges og de tog metroen ind. Hun havde misforstået reglerne om, at børn under 12 år er gratis. Det viser sig, at det kun er 2 børn, der er gratis. Så kontrolløren kunne udpege Kaya, som lømlen uden billet og bad hende op at oplyse sit navn og cpr-nummer så den slags uro-mageri kunne straffes. Desværre kunne Kaya mest bare savle og var ikke så oplysende. Mormor skulle selvfølgelig være oplyst omkring reglerne, men jeg er imponeret over at @metroen_kbh udskriver bøder til 1-årige Nu skal Kaya så ud og finde sig et arbejde, så hun kan betale sin bøde. Hvis ikke kommer det offentlige og foretager udlæg i Kayas ting. Gad vide om de så går efter hendes sutter eller hendes legetøj? Et opslag delt af Stine (@jernmor.dk) den 22. Aug, 2018 kl. 8.41 PDT

Det hele sydede og boblede inde i mormoren, men hun prøvede at tage det så muntert, som muligt, da hun var bange for, at børnene ville blive urolige, hvis hun hævede stemmen.

»Jeg kiggede rundt på de andre passagerer, fordi jeg regnede med, at folk ville reagere - men det var der ingen, der gjorde,« fortæller Irene Dahl.

Den eneste, der reagerede, var det ældste barnebarn.

»Så sagde hende på 4, Elly, ‘ej mormor, du har fået en billet til’, og så sagde jeg, at det var altså en dyr én,« griner Irene Dahl.

Da hun kommer hjem til computeren for at skrive en klage, bliver situationen endnu mere absurd for hende. For at kunne klage på vegne af Kaya, skal Kaya underskrive en fuldmagt. Men Kaya er ét år og kan ikke holde på en kuglepen endnu.

Kaya, kan nu sige, hun fik sin første afgift som 1-årig. Foto: Privat Vis mere Kaya, kan nu sige, hun fik sin første afgift som 1-årig. Foto: Privat

Rigtige procedure

Beannie Kauling Sloth, der er kommunikationskonsulent i Metro Service, fortæller dog, at det er misforstået, at Kaya skal underskrive en fuldmagt, da det kun gælder ved personer over 18.

Men derudover siger hun, at der er fulgt den rigtige procedure. Det var et-årige Kaya, der skulle have afgiften.

»Når vi ikke kan udstede afgift til mormoren, fordi hun har gyldig rejsehjemmel, så er det jo fordi, systemet er sådan. Hvis vi skriver mormorens informationer på, kan hun jo sige, hun havde et rejsekort, hvor hun kan vise, hun var tjekket ind,« siger Beannie Kauling Sloth til B.T.

Men om etårige i fremtiden skal straffes for deres bedsteforældres uvidenhed, ved hun ikke:

»Vi kommer selvfølgelig til at tale internt om, hvorvidt det er den praksis, vi fortsat vil følge. Men jeg vil ikke sige, vi sætter noget i gang for at ændre det - nødvendigvis.«