I videoen herover kan du se, hvordan det så ud, da Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden.

For snart to år siden brændte Svinkløv Badehotel ned til grunden. Nu er et nyt hotel ved at tage form.

Men selv om det en træbygning i stil med den gamle, så er risikoen for en ny brandkatastrofe forsvindende lille. Det genopførte Svinkløv Badehotel er nemlig udstyret med et topmoderne brandsikringssystem, skriver DR P4 Nordjylland.

Der har netop været rejsegilde og byggeriet går efter planen. Det gamle Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden i september 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Der har netop været rejsegilde og byggeriet går efter planen. Det gamle Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden i september 2016. Foto: Henning Bagger

Hele hotellet er dækket af røgdetektorer, som er koblet til varslingsanlæg, der automatisk advarer om brand.

Og så slår det systemet alarm direkte til brandvæsenet, så der ikke er tvivl om adressen, som det var tilfældet, da en hotelgæst ringede til alarmcentralen i 2016.

»Der kommer alarm med adresse på, så brandfolkene ved, hvor de skal køre hen,« forklarer projektleder Per Christiansen fra ingeniørfirmaet Hundsbæk og Henriksen.

Byggeriet af det nye Svinkløv Badehotel ses her, fredag 13. juli 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Byggeriet af det nye Svinkløv Badehotel ses her, fredag 13. juli 2018. Foto: Henning Bagger

Der bliver ikke opsat sprinkleranlæg på hotellet. Men bygningen er opdelt i såkaldte brandmæssige enheder.

»Så hvis der opstår brand, går der op til 60 minutter, måske mere, inden branden kan sprede sig til andre enheder,« siger Per Christiansen til DR P4 Nordjylland.

Det genopførte Svinkløv Badehotel skal efter planen åbne til foråret.