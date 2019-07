Mens den ene fod står i Kattegat, så er den anden placeret i Skagerrak. Folk fra både ind- og udland strømmer hvert år til Skagen, hvor man på Grenen kan opleve det særlige fænomen, at have et ben i hvert sit hav.

Blev det så bare ved de opsmøgede bukseben, så var alt godt. Men det varme vejr, som vi har haft de seneste dage, frister mange til mere end sopning, og det er både livsfarligt og forbudt.

- Det forstår jeg ikke, for der er jo folk, der bader over det hele, siger Benjamin Vølund fra Aarhus, som DR Nordjylland møder på vej ud i vandet.

Netop fordi det er to have, der mødes, så kan der være stærk strøm, høje bølger og såkaldte hestehuller, som de op mod to millioner årlige besøgende skal passe på.

- Det vidste jeg slet ikke, siger Sivaso Ayathurai fra Randers, som lige har været ude i bølgerne.

I 2011 druknede en 34-årig tysk turist ved Grenen og i 2015 lykkedes det en far at genoplive sin 11-årige søn, efter han også var blevet overrasket af de stærke kræfter i havet.

Det er Frederikshavn Kommune, der har ansvaret for badesikkerheden. Og herfra mener centerchefen for Park og Vej, at gæsterne er advaret tilstrækkeligt.

- Der står et skilt på Grenen og det er jo kun på selve spidsen, at der er badeforbud, der hvor havene løber sammen og strømforholdene er uforudsigelige, siger Tommy Rise til DR Nordjylland.

Skiltet med "badning forbudt" står i øjeblikket omkring 80 meter fra selve Grenen, fordi den som bekendt består af sand, der flytter sig.

- Når vi for eksempel har haft en storm, så ændrer Grenen sig, og så vil man opleve, at skiltet står med en forskellig afstand til Grenen, siger den kommunale chef.

Da DR Nordjylland besøger Skagen står skiltet samtidig, så gæsterne først ser advarslerne på vej tilbage fra stranden.

Benjamin Vølund fra Aarhus har da heller ikke tidligere lagt mærke til skiltet.

- Det er lidt utydeligt og burde jo nok stå lidt tættere på vandkanten, siger den 34-årige mand, der har sommerhus i området og fremover vil afholde sig fra at gå for langt ud.