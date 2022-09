Lyt til artiklen

Helle Thorning-Schmidt stjal showet, da hun søndag mødte op til dronning Margrethes regeringsjubilæum i en elegant pink kjole med voluminøse ærmer og dyb udskæring.

»Det skulle være en meget fin kjole, fordi det er en meget fin fest i aften. Det er jo 50-års-jubilæum, der kan man godt give den gas,« udtalte den tidligere statsminister med et smil, da TV 2 spurgte til kjolevalget.

Og gas blev der i sandhed givet, hvis man skal vurdere ud fra kommentarerne på de sociale medier. Her hyldes den 55-årige ekspolitiker for sit kjolevalg, hvor især udbruddet 'wow' går igen flere gange.

'Helle Thorning til kongeligt gallataffel er mit idol', skriver én, mens en anden skriver:

'Andre end mig, der ser Helle Thorning-Schmidt nu og tænker: 'Wow – livet efter statsminister klæder hende'? Hun ser fantastisk ud, nu hvor hun kan klæde sig som hun ønsker uden at blive bagtalt for det'.

Det er dog ikke alle, der synes kjolen med sin dybe udskæring er passende til et royalt arrangement.

På både de sociale medier og i B.T.s liveblog fra taflet mener flere, at snittet er upassende til et arrangement, hvor dresscoden er såkaldt Galla A, hvilket for kvindernes vedkommende betyder lang kjole, der skal dække anklerne. Det er derfor ikke tilladt for eksempel at have slids i sit skørt.

Men spørger man designeren bag Helle Thorning-Schmidts kjole, Søren Le Schmidt, så er der ikke noget til hinder for, at man under denne dresscode viser skuldre, arme eller – som i Helle Thorning-Schmidt tilfælde – kavalergang, fortæller han til TV 2.

Så længe anklerne er dækket, er man dækket ind, understreger designeren, der har flere års erfaring som designer af kjoler til royale tafler.

Heller ikke B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, har en finger sat sætte på den tidligere statsministers påklædning. Han kan dog godt kan forstå, at nogen undrer sig over, om den er 'lovlig'.

»Mens samfundet hurtigt ændrer sig, så rykker Kongehuset sig langsommere og fremstår mere tilknappet og konservativt. Og derfor stiller vi det spørgsmål, selvom vi aldrig ville stille det, hvis hun havde haft samme kjole på til enhver anden gallafest,« siger han.

»Men selvom det bevæger sig langsommere, så står Kongehuset jo ikke stille, og jeg tror faktisk, at det synes, den er ok, selvom det måske havde været helt off for ti år siden.«

Det er ikke første gang, en politiker vækker opsigt for et muligt brud på etiketten. Det skete også til nytårstaflet i 2020, hvor kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen mødte op i en elegant buksedragt med slæb, selvom dresscoden lød på lang kjole. Ved andre lejligheder er gæster blevet taget i at bære deres ordner på den forkerte side af brystet.

B.T.s royale korrespondent mener dog ikke, at dronning Margrethe tager på vej over sådanne små brud på etiketten, ligesom han heller ikke har jubilaren mistænkt for at finde Helle Thorning-Schmidts kjole upassende.

»Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Dronningen bliver forarget over en smuk kvinde i en smuk kjole,« siger Jacob Heinel Jensen.