Når dronning Elisabeth på onsdag sammen med kronede hoveder fra resten af Europa synger 'Happy Birthday' for prins Charles, er der to vigtige gæster, der mangler.

Hans ældste søn og svigerdatter har nemlig meldt afbud til dele af den britiske tronfølgers 70-års fødselsdag.

Selv om datoen næppe er kommet bag på prins William, har han og hans hustru altså valgt at sige ja til et andet arrangement netop den dag.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem avisen The Sun.

Mens briterne i London svinger Union Jack til ære for deres kommende monark, befinder det unge royale par sig på et herberg i Yorkshire i det nordlige England.

Her besøger de Centre Point, en organisation for unge hjemløse, som prins William er protektor for.

I anledning af den runde fødselsdag har BBC lavet en ny dokumentar om Charles, hvor prins William blandt andet taler om, at hans far arbejder for meget, og at han ville ønske, at faderen havde mere tid sammen med børnebørnene.

Et hverv, som han overtog fra sin mor, prinsesse Diana, og stedet har derfor altid stået prinsens hjerte nært.

Udover den gode sag bruger prinsen også sit engagement i stedet på at ære mindet om sin afdøde mor.

Da han var barn, var William ofte med sin mor på besøg hos organisationen, og i de senere år har han tit været forbi. Både på officiellet besøg og privat.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary er blandt de kongelige gæster, der i denne uge rejser til England og deltager i prins Charles fødselsdag.

Ifølge en lidt kryptisk besked fra hoffet på Kensington Palace er det uklart, hvorvidt prins William og hertuginde Kate deltager i aftenfesten på Buckingham Palace.

En kilde fra hoffet siger til The Sun:

»Som på en almindelig arbejdsdag vil hertugen og hertuginden have officielle pligter i løbet af dagen, hvor de besøger et vigtigt projekt i South Yorkshire.«

»Dette er naturligvis godkendt med Clarence House (den officielle residens for Prinsen af Wales, red.) for at sikre, at det ikke faldt sammen med fødselsdagsfejringen.«