Han har været midtpunkt i flere skandaler, monarkiet var ved at blive afskaffet, inden han besteg tronen, og så han har ikke altid været lige populær.

Men den svenske kong Carl Gustaf, der fredag fylder 75 år, kan alligevel glæde sig over rekorden som den længstsiddende svenske monark. Baggrunden er dog en tragisk ulykke.

Den lille prins Carl Gustaf med de store lyse krøller var kun et år gammel, da han i 1947 mistede sin far, arveprins Gustaf Adolf, i en frygtelig flyulykke i Kastrup Lufthavn, som nu hedder Københavns Lufthavn.

Den svenske tronfølger var om bord på et KLM-fly fra Amsterdam, der mellemlandede i Kastrup for at medtage flere passagerer. Men da flyet lettede for at flyve videre mod Stockholm, indtraf katastrofen.

Den svenske arveprins Gustaf Adolf, der her ses ved sit bryllup med prinsesse Sibylla af Sachsen-Coburg-Gotha i 1932, døde i et flystyrt i 1947. Parret fik sammen fem børn. Foto: Scanpix

Højre rorlås blev ved en fejl ikke fjernet, da flyet skulle flyve videre. Flyet steg kort efter takeoff kraftigt, men grundet det låste ror endte det med at stalle (stå stille lodret i luften), hvorefter det faldt til jorden og eksploderede. 22 personer blev dræbt – herunder den svenske tronfølger.

Katastrofen endte med at sætte et markant præg på det svenske kongehus. På grund af dødsfaldet blev lille Carl Gustaf tronfølger. Han var den yngste i en børneflok på fem, der foruden ham talte fire storesøstre.

»Det skete det usædvanlige, at man sprang en generation over i kongerækken. Men det var så heldigt, at den gamle konge blev så gammel, så Carl Gustaf nåede at blive voksen, inden han skulle overtage tronen,« fortæller historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»Men det er meget specielt, og det er også derfor, Carl Gustaf er blevet den længst regerende konge i Sveriges historie allerede på nuværende tidspunkt,« tilføjer han.

Den danske kong Frederik 9. og dronning Ingrid ved et besøg i Stockholm sammen med den svenske kong Gustaf 6. Adolf og dronning Louise samt den svenske konges børnebørn prinsesse Margaretha og den lille kronprins Carl Gustaf med sin moder, prinsesse Sibylla. Foto: Birthe Melchiors

Det var dog lige før, at Carl Gustaf aldrig blev konge. For da hans farfar, Gustaf 6., døde i 1973, var det ved at udløse en konstitutionel krise hos det svenske broderfolk.

Den unge Carl Gustaf var kun 27 år og havde ry for at være lidt af en partyprins, og de svenske socialdemokrater med statsminister Olof Palme i spidsen så deres snit til helt at få afskaffet monarkiet.

»Men det lykkedes dem ikke, for der var ikke noget stort flertal for det i Riksdagen. De borgerlige partier var imod,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

I stedet indgik man et kompromis. Man beholdt monarkiet, man fjernede alle kongehusets formelle tilknytninger til det politiske system.

Kronprinsesse Victoria, der her ses ved siden af sin far, er mere populær end Carl Gustaf. Foto: CAROLINE BLUMBERG

»Så derfor adskiller det svenske monarki sig fra alle andre monarkier i Europa ved, at den svenske monark ikke underskriver lovene, og ved, at han ikke deltager, når der skal dannes regering. Kongen er udelukkende en kransekagefigur, som har symbolsk betydning. Og det er helt usædvanligt,« forklarer kongehuseksperten.

Det lykkedes Carl Gustaf i 1973 at bestige tronen, hvor han har siddet siden. Og allerede dengang havde kongen mødt sin fremtidige kone, den borgerlige tyske Silvia Renate Sommerlath. Parret havde mødt hinanden under OL i München i 1972, hvor hun arbejdede som tolk.

Den gamle konge Gustaf 6. var dog imod, at hans efterfølger skulle gifte sig borgerligt, så derfor forlovede parret sig først i marts 1976, mens brylluppet fandt sted samme år i juni.

Dronning Silvia har været en stor succes for Sverige, det svenske monarki og ikke mindst kong Carl Gustaf. Hun har været det sikre stabile kort, mens Carl Gustaf ikke altid har været lige populær.

Kong Carl Gustaf giftede sig i 1976 med Silvia. »Det er almindeligt antaget, at Carl Gustaf ville have mistet sin arveret til tronen, hvis han havde giftet sig med Silvia i den gamle konges levetid,« har historiker Jon Bloch Skipper tidligere udtalt til Billed-Bladet. Foto: NF

Gennem tiden er kongen blevet indblandet i en pæn andel skandaler. Flere gange har han udtalt sig om kontroversielle politiske emner, men de værste skandaler fandt sted for et årti siden.

I biografien 'Carl XVI Gustaf – Den modvillige monark', der udkom i 2010, blev kongen beskyldt for at have deltaget i vilde sexfester og besøgt stripklubber på sine OL-rejser.

Bedre blev det ikke, da kongen forsøgte at forklare sig ud af balladen overfor det svenske nyhedsbureau TT:

På spørgsmålet, om han nogensinde havde besøgt en strip- eller sexklub, svarede han:

Dronning Ingrid sammen med kong Gustaf i 1952. Foto: HAKON NIELSEN

»Det kommer an på, hvad man mener med strip- eller sexklub. Det er et ganske vidt begreb,« lød det fra kongen, der endte med at væve sig ud i endnu mere tåkrummende svar.

Og det blev kun værre af, at kongen i den skandaløse bog også blev sat i forbindelse med den eksjugoslaviske gangster Mille Markovic. Markovic påstod, at han havde afslørende billeder af kong Carl Gustaf, der slængede sig blandt nøgne kvinder på en stripklub. Og i et forsøg på at lægge låg på sagen afslørede Aftonbladet lydoptagelser, hvor man angiveligt kunne høre, at den svenske konge var vidende om, at hans ven Anders Lettström havde kontaktet gangstere for at forsøge at lægge låg på skandalen.

De mange skandaler har lagt en dæmper på Carl Gustafs popularitet:

Carl Gustaf og dronning Silvia med deres tre børn i 1983. Foto: JAN COLLSIOO

»Det har gjort, at han ikke har været så voldsomt populær som konge. Han har slet ikke samme popularitet, som dronning Margrethe har i Danmark,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Det ser dog ikke ud til at være smittet af på næste generation.

»Der er meningsmålinger, der viser, at den dag kronprinsesse Victoria bliver dronning, så vil tilslutningen til kongehuset formentlig stige meget,« siger Lars Hovbakke Sørensen.