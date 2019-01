I de mindste klasser på Tranegårdskolen i Hellerup er det ifølge en gruppe forældre »survival of the fittest«, da elever oplever skoledage med lussinger og kvælertag.

Men det er ikke hvem som helst, der går i indskolingen på den famøse folkeskole. Hver dag tager kronprinsparrets tvillinger Vincent og Josephine skoletaskerne på ryggen og sætter kurs mod Tranegårdskolens 1. klassetrin.

Forældrene, som beretter om de voldelige episoder til Berlingske, har i alt 13 børn i skolens mindste klasser, og de er alle af den opfattelse, at dele af Tranegårdskolen har problemer med voldelig adfærd.

De otte forældre fortæller om skoledage, hvor elever er blevet skubbet og sparket, slået, truet verbalt og har fået taget kvælertag.

Arkivfoto. Her ses prins Vincent og prinsesse Josephine under kongefamiliens officielle besøg på Færøerne sidste sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Man burde kunne sende sit barn trygt i skole og ikke være bange for, at det bliver skubbet ned ad trappen, bundet fast og slået, eller at der bliver kastet med mursten. Det burde slet ikke kunne finde sted,« siger en anonym forælder til Berlingske med henvisning til konkrete episoder fra Tranegårdskolen, som forælderen angiveligt har kendskab til.

Forældrene, Berlingske har talt med, har ikke selv oplevet episoderne, men de har hørt om dem gennem deres børn, andre forældre eller lærere.

De beskriver blandt andet, hvordan et barn angiveligt er blevet sparket så hårdt, at barnet faldt og slog en flig af sin tand. Et andet barn lå på gulvet, da et barn efter sigende trådte op på barnets hals og satte af. Og et barn havde angiveligt taget en kniv med i skole.

Alle episoderne har angiveligt fundet sted inden for det seneste år.

Prins Vincent og prinsesse Josephine begyndte i 0. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup den 15. august 2017. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kronprinsparret havde på forhånd besluttet, at tvillingerne ikke skulle gå i klasse sammen, og Josephine startede derfor i B-klassen, hvor Vincent startede i A.

Ifølge Berlingskes oplysninger er det i indskolingen og kun i nogle klasser, at udadreagerende adfærd er et problem blandt nogle elever.

Det har ikke været muligt for B.T. at bekræfte, om Josephine og Vincent går i de problemramte klasser.

Alle kronprinseparrets fire børn: prins Christian, prins Vincent, prinsesse Isabella og prinsesse Josephine går på Tranegårdskolen i Hellerup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På Tranegårdskolens hjemmeside fremgår det, at der kun er to spor på hver af skolens årgange - med undtagelse af 3. klasse, hvor der også er et tredje spor.

Også kronprinsparrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, er elever på Tranegårdskolen, hvor de går i henholdsvis 7. og 5. klasse.

Skoleledelsen og formanden for skolebestyrelsen fortæller, at de ikke genkender kritikken.

I en mail til Berlingske skriver skoleleder Peter Gersvang Nielsen, at de ikke oplever vold på skolen, men at de som alle andre skoler har konflikter mellem børn – og også ind imellem adfærd, som de mener er uacceptabel.

B.T. har forsøgt at få en kommentar vedrørende de royale børns rolle i sagen, men hverken Gentofte Kommune eller Tranegårdskolen har yderligere kommentarer end dem, der er blevet givet til Berlingske.

Kongehusets presseafdelingen oplyser, at de ikke har nogen kommentar til sagen.