10. Prins Vincent faldt i søvn under Anders Matthesens show

Prins Vincent med sin far, kronprins Frederik under familiens besøg på Færøerne i august. Foto: Mads Claus Rasmussen

I anledning af sin 50-års fødselsdag blev kronprins Frederik hyldet ved et stort show i Royal Arena, hvor blandt andre Anders Matthesen optrådte. Det endte dog med, at prins Vincent stjal showet, da han tog en blunder under komikerens optræden. Anders Matthesen selv tog det dog ikke tungt. »Det billede skal næsten med på min næste dvd. Han keder sig fandeme,« sagde han dengang til B.T.

9. Kronprinsfamilien vakte opsigt i færøske nationaldragter

Vis dette opslag på Instagram “Det var lige hvad jeg ønskede mig” (@yaxze, @detdanskekongehus) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 23. Aug, 2018 kl. 5.14 PDT

I august besøgte kronprinsfamilien Færøerne, og i den anledning bar hele familien den traditionelle færøske nationaldragt. En del af dragten er en rød hue, og billedet af den kongelige familie i nationaldragterne florerede hurtigt herhjemme og blev genstand for flere jokes på sociale medier. På Færøerne skabte dragterne også ballade, da mange færinger mente, Frederiks dragt var alt for stor.

8. Mary imponerede alle i fede Nike-sneakers

Kronprinsesse Mary i sine Nike-sneakers i Rom i november. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er ingen hemmelighed, at kronprinsesse Mary betragtes som et internationalt stilikon. Alligevel formåede hun at have barren nok en gang, da hun under et officielt besøg i Rom tonede frem i et elegant hvidt sæt tøj - og et par helt almindelige Nike-sneakers. B.T.'s læsere var da heller ikke i tvivl, og 83 procent mener, at Mary's sneakers var et godt valg.

7. Prins Nikolai dukkede op i en bilreklame



Prins Nikolai har været inde og hente sin Renault Clio... pic.twitter.com/m9X0UIz9Jz — Jakob Andresen (@jakobandresen) November 16, 2018

Det vakte stor opmærksomhed, da prins Nikolai i november pludselig dukkede op i en reklame for biludlejningsfirmaet Sixt. Først beklagede kongehuset på vegne af prinsen, og derefter tog grevinde Alexandra sin søn i forsvar og hævdede, han var blevet misbrugt af firmaet. Efterfølgende blev den udtalelse dog trukket tilbage, og hvad der egentlig er op og ned i sagen, er nu uvist.

6. Prins Nikolai droppede ud af militæret efter få måneder

Prins Joachim nåede at besøge prins Nikolai på Hærens Sergentskole. Foto: DAM, NIELS HENRIK



Efter blot to måneder på Hærens Sergentskole i Varde meddelte kongehuset i oktober, at prins Nikolai var droppet ud af sin uddannelse. Prinsen mente ikke, at uddannelsen var den rigtige for ham, og i stedet har han brugt de seneste måneder på modelarbejde, mens vi venter spændt på, hvilken uddannelse han starter på i det nye år.

5. Sexet portræt af Alexandra skabte debat

Grevinde Alexandra var begejstret for sit nye portræt. Foto: HAUERBACH, PETER



Kunstneren Lill-Marlen Elnegaard offentliggjorde i maj et portrætmaleri af grevinde Alexandra i en noget mere letpåklædt udgave, end vi er vant til at se. Selv var grevinden begejstret, men portrættet faldt ikke i alles smag, og kongehusekspert Søren Jakobsen påpegede blandt andet, at maleriet var meget upassende og brud på etiketten.

4. Prins Nikolai sprang ud som model for Burberry



Prins Nikolai som model for Dior. Foto: FRANCK ROBICHON



Prins Nikolai har haft et begivenhedsrigt år 2018, og i februar fik den danske prins de fleste til at spærre øjnene op, da han pludselig tonede frem på catwalken under den engelske modeuge som model for Burberry. Det er blevet debatteret, hvorvidt det er passende for en prins at være model, men i dag er prins Nikolai kommet i stald hos Scoop Models og har også været kampagne-model for Dior.

3. Et farvel til prins Henrik

2018 blev året, hvor vi sagde farvel til prins Henrik. Foto: JENS BUETTNER



Den 13. februar sov prins Henrik stille ind på Fredensborg Slot omgivet af Dronningen, Kronprinsen og prins Joachim. Forud for sin død havde prinsgemalen døjet med sygdom og var blandt andet blevet behandlet for en lungeinfektion.

Hele Danmark samledes i sorg, og prins Henrik blev bisat i Christiansborg Slotskirke, hvor alle landets kirkeklokker ringede både en halv time før og efter bisættelsen.

2. Grevinde Alexandra overraskede alle med et pophit

Grevinde Alexandra udgav i 2018 singlen 'Wash Me Away'. Foto: Ólafur Steinar Gestsson



Efter det pikante portrætmaleri var grevinde Alexandra ikke færdig med at chokere Danmark. I november udgav grevinden pludselig popsangen 'Wash Me Away' til fordel for velgørenhedsorganisationen Star For Life.

Sangen lå i en periode nummer et i iTunes og fik en del kritik, som grevinde Alexandra dog ikke tog så tungt. »Slap dog af. Det er en velgørenhedssang, helt ærligt,« sagde hun til B.T.

1. Kronprins Frederik væltede ind på scenen på Skanderborg Festival





Kronrpins Frederik SMukfest Nephew Vis mere

Årets største royale chok tilfalder uden tvivl kronprins Frederik, der under årets Skanderborg Festival begejstrede og forbløffede nationen, da han dukkede op på scenen under en sen koncert med Nephew. Kronprinsen hjalp bandet med at afgøre en dyst mellem publikum, og efterfølgende blev han hyldet af danskerne for sin folkelighed.

Her på B.T. tilslutter vi os og kvitterer med årets førsteplads.