Hvis nogen har grund til at gå lidt mere rank på Amalienborgs gange i disse dage, er det prins Vincent.

Mandag satte han både sin far og storebror, kronprins Frederik og prins Christian, til vægs ved årets Royal Run.

På dagens sidste distance, de ti kilometer gennem København og Frederiksberg, kom han i mål på 47 minutter. Prins Christian brugte tre-fire minutter mere, mens kronprins Frederik krydsede målstregen i en tid, som hed 53:07 minutter.

Til kronprinsens forsvar skal det dog siges, at han også havde været på farten det meste af dagen og havde løbet one mile (1,6 kilometer) i Aabenraa og fem kilometer i Herning. Prins Christian og prins Vincent løb også one mile-løbet i København.

Her er de fem bedste tider for prins Vincents aldersgruppe 1. 40.07 – Sat i København 2. 43:31 – Sat i Nyborg 3. 43:58 – Sat i Nykøbing Falster 4. 46:02 – Sat i København 5. 46:16 – Sat i København

Dem, der måske ikke løber ti kilometer så tit, kan givetvis sidde tilbage med spørgsmålet: 'Er det hurtigt at løbe ti kilometer på 47 minutter for en 12-årig?'

Et spørgsmål, som er let at svare på. For ja. Det er hurtigt. Faktisk rigtig hurtigt.

Royal Run blev i år løbet i fem byer. Aabenraa, Herning, København, Nyborg og Nykøbing Falster.

I alt deltog 91.894, og ud af dem var 314 i aldersgruppen 11-12 år.

Et hurtigt kig på resultatlisterne vil vise, at prins Vincent med sine 47 minutter – som dog ikke er den helt præcise tid, da de kongelige børns officielle tider ikke frigives – var den sjettehurtigste i sin aldersgruppe.

Den hurtigste tid blev også sat på ruten i København/Frederiksberg, hvor en ung knægt kun skulle bruge 40:07 minutter på at tilbagelægge distancen.

Det er måske nyt for danskerne, at vi har en prins med så meget fart i fødderne, men kronprins Frederik var ikke overrasket over, at den yngste søn var den royale families første mand over målstregen.

»Ej, men du godeste! Men ham havde jeg også sat mine lommepenge på i dag,« lød det, da han fik nyheden i målområdet.

Prins Christian kunne også fortælle, at familien havde løbet nogle ture sammen for at træne op til det royale løb, ligesom prinserne også var udstyret med nogle af de bedste løbesko på markedet. Dem kan du læse mere om her.