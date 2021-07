Mens grevinde Alexandra går og gør klar til at flytte ind i sin mondæne nye lejlighed i indre København, som hun netop har overtaget, kan andre nu gøre grevinden kunsten efter.

En lejlighed er nemlig kommet til salg i samme bygning, men den er ikke helt billig. Ifølge mægleren skyldes det, at både ejendom og lejlighed er meget specielle.

Hele 18,5 millioner kroner må man slippe, hvis man uden forhandling vil have adresse i den storslåede bygning i Klerkegade, der tidligere har huset Den Danske Frimurerorden. Og som altså snart bliver grevindens nye hjem.

Så får man til gengæld også hele 216 kvadratmeter og fire værelser at boltre sig på.

Den mondæne bygning i Klerkegade, hvor Alexandra snart flytter ind. Foto: Google Streetview

Ejendommen hedder Salomons Palæ og var i 2017 igennem en større renovering, der resulterede i »49 spitzenklasse ejerlejligheder«, skriver ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen på sin hjemmeside, hvor lejligheden er blevet sat til salg.

Lejligheden ligger på 3. sal og er ifølge mægleren dermed en af de »mest interessante og spektakulære lejligheder i København« på grund af en »dramatisk arkitektur« og en »sjælden højde« til loftet.

Prisen på de 18,5 millioner er dog ikke helt i den lave ende og vidner om, at grevinde Alexandra tilsyneladende har gjort en god handel. Godt nok er grevindens lejlighed i stueetagen og 'kun' på 168 kvadratmeter, men grevinden betalte 'kun' 11,6 millioner kroner for herligheden.

Dermed endte kvadratmeterprisen for hendes lejlighed på 69.047 kroner, hvilket er noget lavere end for den nyudbudte lejlighed, hvor kvadratmeterprisen ligger på 85.648 kroner

Grevinde Alexandra ses her, da prins Felix for nylig blev student. Foto: Nils Meilvang

Ejendomsmægleren lader da også til selv at have bidt mærke i den høje pris:

»Prisskiltet på døren tiltaler de få, absolut ikke de mange. Men søger man noget ganske særligt med eller uden bopælspligt, så finder man næppe noget, der er meget bedre i den bedste del af København,« står der i annoncen.

Og det kan grevinde Alexandra så glæde sig over, når hun formentlig snart flytter ind i sin nye lejlighed, som hun overtager nøglerne til 1. juli.

Efter at hendes yngste søn, prins Felix, har afsluttet gymnasiet og skal i militæret, har grevinden nemlig valgt at forlade parcelhuset på Vilvordevej i Charlottenlund. Hun fortalte dog forleden til B.T., at hun endnu ikke var flyttet helt ind i den nye lejlighed:

Grevinde Alexandra har tidligere boet i denne bygning i Store Kongensgade. Foto: Uffe Kongsted

»Ikke endnu. Jeg står begge steder. Så det går lidt langsomt,« forklarede hun.

Grevinden kommer dog ikke til at bo i helt uvante omgivelser. Den nye lejlighed ligger nemlig kun knap 300 meter fra Amalienborg, hvor både grevindens tidligere svigermor dronning Margrethe samt hendes tidligere svoger og svigerinde kronprins Frederik og kronprinsesse Mary bor.

Lejligheden ligger også tæt på den lejlighed i Store Kongensgade, som grevinde Alexandra lejede i noget tid af sin gode ven, milliardæren Mikael Goldschmidt.