En højst usædvanlig melding tikkede ind fra Kongehuset onsdag morgen. Kong Frederik udgiver en ny bog - allerede onsdag.

Det oplyser Kongehuset på Instagram.

'Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark. Hans Majestæt Kongen præsenterede i søndags sit valgsprog – eller kongeord, som Majestæten ønsker at kalde det. I dag udkommer bogen ”Kongeord”, hvor Hans Majestæt deler sine tanker og overvejelser om kongegerningen, samt hvad Kongen selv lægger i ordene: Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark,' lyder det fra Kongehuset i meddelelsen.

Bogen er skrevet af forfatter Jens Andersen, der også stod bag portrætbogen om Kronprinsen 'Under bjælken', der udkom i forbindelse med kongens 50 års fødselsdag.

Man kan allerede fra i dag købe bogen, og ved et hurtigt kig på diverse bogsites som Bog og Idé, Saxo mfl. kan man se, at bogen allerede kan forudbestilles og købes.