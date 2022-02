Hun var hans sjette kone, en international springrytter og søster til Jordans konge. I årevis levede hun et liv i den vildeste luksus. Men så gik det helt galt.

For da prinsesse Haya i 2004 giftede sig med Dubais stenrige sheik, giftede hun sig også ind i et kvindeundertrykkende regime. Og det kunne alverdens diamanter, jordbær og milliarder ikke ændre på.

Her er historien om Storbritanniens dyreste skilsmisse og livet bag. En skilsmisse, der blev aktuel, da prinsesse Haya efter afsløringen af sin affære med en britisk livvagt to gange fandt en ladt pistol på sin seng. Hun begyndte at frygte for sit liv og flygtede i 2019 fra Dubai til Europa med parrets to fælles børn.

Men det er også en skilsmisse, hvor der i december blev indgået et vanvittigt forlig på knap fem milliarder kroner – hvilket gjorde forliget til Storbritanniens største. Samtidig involverer sagen en sheik, der menes at have kidnappet en af sine døtre tilbage til Dubai, mens en anden to gange har forsøgt at flygte.

Prinsesse Haya og sheikh Mohammed bin Rashid til væddeløb i 2010. Foto: Luke MacGregor

Desuden er det en skilsmisse, der langtfra er færdig.

Der kommer stadig drypvise nyheder om, hvordan den stenrige sheik Mohammed bin Rashid køber luksusejendomme i Storbritannien – angiveligt for at holde øje med sin ekskone. Senest med planer om at opgradere en ejendom i Skotland, skriver Daily Mail.

I årevis så det ellers fornuftigt ud udadtil mellem den nu 47-årige prinsesse, der er datter af Jordans tidligere kong Hussein, og den 25 år ældre sheik.

Hun var sheikens mest celebre kone og har tætte forbindelser til den engelske overklasse, og parret blev flere gange set ved væddeløb i England, hvor sheiken var iført høj hat og smoking.

Prinsesse Haya på vej i retten i London i 2019. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Men så havde prinsessen en affære med den ni år yngre bodyguard Russel Flowers. Haya gav ham blandt andet et Rolex-ur og andre dyre ting, og samtidig betalte hun ifølge Daily Mail flere sikkerhedsvagter et millionbeløb for ikke at sladre. Men alligevel blev affæren opdaget.

Ved skilsmisseforliget blev sheiken beordret til at betale prinsessen 251 millioner pund (2,2 milliarder kroner) inden for tre måneder, så hun kan sørge for sikkerhed for sig selv og sine børn.

Derudover skal parrets to børn, 14-årige Jalila og Zayed på ni år, have årlige betalinger på knap 50 millioner kroner hver.

De store summer er et greb i lommen for sheiken, der menes at have en formue på 78 milliarder kroner, hvilket også fremgår af den overdådige luksuriøse livsstil, som han og hans koner lever under.

Dronning Elizabeth, prins Edward, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum og prinsesse Haya. Foto: JUSTIN TALLIS

I retten kom det frem, at han og prinsesse Haya under en sommerferie brugte over to millioner pund på jordbær, har The Guardian beskrevet.

Prinsesse Haya bad også om at få smykker og tøj til en værdi af 732 millioner kroner tilbage. Da hun i retten fik vist en video af sin overdådige walk-in-garderobe i paladset, kunne hun dog konstatere, at de mest værdifulde ting allerede var fjernet. Hun takkede derfor nej til at få resten udleveret.

Parret havde desuden en række værdifulde væddeløbsheste, som det ikke lykkedes prinsesse Haya at få del i, men retten tildelte hende fem millioner pund til ‘at købe et par anstændige heste, som hun kan lade løbe i nogle år’.

Desuden kom det frem, at de årlige udgifter til børnenes ferie løb op i fem millioner pund.

Sheikh Mohammed bin Rashid og prinsesse Haya. Foto: KARIM SAHIB

Sheikens advokat anfægtede, at prinsessen ønskede, at de kongelige børn skulle leve et 'normalt liv' i Storbritannien, samtidig med at hun forlangte vilde summer af sin eksmand.

Dommeren Moor kaldte det en ekstraordinær sag og tillagde det stor betydning, at prinsessen og hendes familie er ekstra udsatte, da truslen netop kommer fra en mand, som har en hel stats ressourcer til sin rådighed.

Prinsessen har i en sideløbende retssag om forældremyndigheden over parrets børn udtrykt, at hun har følt sig 'truet, intimideret, skræmt og undertrykt' af sin ægtemand.

Det kom desuden frem, at sheik Mohammed bin Rashid havde aflyttet prinsesse Hayas og hendes advokats telefoner, ligesom han købte en ejendom tæt på hendes i London.

Prinsesse Haya har et tæt forhold til de britiske kongelige, og det er derfor næppe tilfældigt, at hun er taget til London. Foto: Alastair Grant

»Det føles, som om jeg bliver stalket. At der vitterligt ikke er nogen steder, jeg kan gå hen for at føle mig i sikkerhed fra børnenes far eller dem, der varetager hans interesse. Det er voldsomt undertrykkende,« fortalte hun til retten ifølge BBC.

Sheik Mohammed Bin Rashid har efter skilsmisseforliget oplyst, at han ikke har intentioner om at gøre prinsessen ondt.