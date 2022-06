Lyt til artiklen

De fleste har nok opdaget, at der er taget hul på nogle yderst festlige dage i Storbritannien.

Dronning Elizabeth har siddet på tronen i 70 år, og det er i den grad noget, der skal fejres. Det hele startede torsdag med en enorm parade i London, mens det er lørdag, at den officielle jubilæumsfest finder sted.

Her er der, ikke så overraskende, ganske prominente navne på gæstelisten.

De musikalske indslag vil blandt andet blive leveret af ikke helt uefne navne som Queen + Adam Lambert, Diana Ross, Elton John, Andrea Bocelli og Nile Rodgers.

To britiske nationalklenodier i form af sir David Attenborough og David Beckham kommer også til festen.

22.000 kommer til at deltage i festen på Buckingham Palace, som i mange år har været dronning Elizabeths primære residens, før hun tidligere i år valgte at flytte til Windsor Slot.

10.000 af billetterne har været mulige for offentligheden at få fingre i, mens 7.500 er allokeret til såkaldte nøglearbejdere.

Det dækker blandt over personer i militæret og personer inden for frivillig- og velgørenhedsarbejde.

Én, der rigtig gerne vil med til festen, er Kim Kardashian.

Hun er denne uge fløjet til England sammen med sin kæreste, Pete Davidson, i håbet om at score to billetter.

Hun har ifølge Daily Mail spurgt det britiske hof, om det kan hjælpe, men her har den velkendte stive, britiske overlæbe ikke bævret.

Det er blevet et nej til den 41-årige realitystjerne og hendes 28-årige kæreste.

Kim Kardashian og Pete Davidson må – indtil videre – se langt efter billetter til den officielle jubilæumsfest. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kim Kardashian og Pete Davidson må – indtil videre – se langt efter billetter til den officielle jubilæumsfest. Foto: ANGELA WEISS

Det samme er det blevet fra BBC, der transmitterer festen, som Kim Kardashian altså også skulle have spurgt om hjælp til at sikre sig to af de eftertragtede billetter.

Ifølge avisen er Kim Kardashian ellers klar til at sænke sine standarder og 'nøjes' med billetter, der ikke er VIP.

Der er god sandsynlighed for, at dronning Elizabeth ikke selv bliver frisk til festlighederne.

Hun har nemlig valgt at melde afbud til fredagens gudstjeneste, som er en del af fejringen.

»Dronningen har nydt dagens (torsdagens, red.) fødselsdagsparade og flyopvisning, men har været lidt utilpas. Derfor har dronningen besluttet ikke at dukke op i St. Pauls Katedral i morgen,« lød det fra hoffet.