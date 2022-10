Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bølgerne går allerede højt, inden femte sæson af 'The Crown' har nået at ramme Netflix.

Den nyeste sæson, der har premiere 9. november, fokuserer på tiden lige før prinsesse Dianas død, hvor også kong Charles' forhold til sin mor kommer under lup med beskyldninger om, at han prøvede at få dronningen afsat med hjælp fra John Major, der var premierminister i Storbritannien fra 1990 til 1997.

Og de sprængfarlige emner har fået produktionen og personer, som karaktererne skal forestille, til at reagere.

Dianas sidste tid skal vises i dokumentaren, og det frygter flere går over grænsen. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Dianas sidste tid skal vises i dokumentaren, og det frygter flere går over grænsen. Foto: JOHNNY EGGITT

Tidligere britisk premierminister John Major har kaldt den nye serie 'en omgang nonsens', efter det kom ham for øre, at der i serien vil være scener, hvor det fremstår, som om der har været et plot om at afsætte dronning Elizabeth.

Han mener, at netop den fortælling er helt forkert og muligvis æreskrænkende for kongen.

Forfatter og journalist Lone Theils, der har en fortid som korrespondent i London, fortæller til B.T., at det bestemt vil skabe røre, når serien kommer ud.

»Det bliver meget kontroversielt, når den kommer ud. Der er tale om mere nylige begivenheder, og det er nu, at alt det grimme kommer. Frygten for kong Charles vil klart være, at det vil underminere hans autoritet, fordi det genantænder de svære tider, der gjorde ham så upopulær.«

I en udtalelse til britiske medier slår John Major gennem en talsperson fast, at han på ingen måde har været involveret i serien eller er blevet bedt om at faktatjekke begivenheder, der fremstilles.

»Der har aldrig været en diskussion mellem sir John og den daværende prins af Wales (Charles) om nogen som helt afsættelse af dronning Elizabeth. Der har heller aldrig foregået samtaler mellem de to omkring upassende emner. Hverken sir John eller dame Norma (hans kone, red.) har diskuteret monarkiet på denne måde.«

Talspersonen gjorde det også meget klart, at John Major aldrig har udtalt sig eller vil udtale sig om samtaler, han i sin tid som premierminister har haft med dronningen.

»Diskussioner mellem monarken og premierministeren er private, og det vil de altid være for sir John. Det, der bliver sagt i serien, er fiktion. Det skal ikke ses som andet end ond og skadelig fiktion. Det er en stor omgang nonsens, der ikke bruges til noget andet formål end at skabe en falsk, dramatisk effekt.«

Lone Theils mener ikke, at kongen kommer til at kommentere på serien, men det er helt sikkert, at emnerne i den nyeste sæson kan blive en hovedpine for Charles.

»Frygten er mere den stemning, der kan komme i befolkning. Han vil føle, han er på skrøbelig grund, men han kommer ikke til at kommentere. Det er under hans værdighed – og også hoffets.«

John Major er meget utilfreds med den nye sæson af serien. Foto: POOL Vis mere John Major er meget utilfreds med den nye sæson af serien. Foto: POOL

Flere medarbejdere på produktionen af serien har udtalt til The Sun, at de frygter, at en 'grænse er overskredet', i forbindelse med scenerne om prinsesse Dianas sidste tid.

En kilde fra produktionen har fortalt, at man angivelig vil vise prinsessens sidste dage inden det tragiske dødsfald i Paris.

»At man går tilbage til Paris og viser Dianas sidste dage og timer som drama, føles meget ukomfortabelt. Som vi er kommet tættere på begivenheder fra nutiden, er det svært at holde en ordentlig balance. Nogle af de hårde øjeblikke er stadig friske, og det virker, som om der er blevet overskredet en grænse.«

Specielt fremstillingen af forholdet mellem Charles og Diana kan være svær for den nye monark, vurderer Lotte Theils.

»Vi ved ikke, hvor sympatisk han er fremstillet, men han ville nok foretrække, at det her gik i glemmebogen. I dag er kong Charles lykkelig med Camilla, som han er ved at køre i stilling som dronning, og nu skal han trækkes tilbage til det med Diana, hvor han bestemt ikke var populær i befolkningen.«

Netflix har udtalt, at man ikke kommer til at vise det præcise øjeblik, hvor Dianas ulykke sker.

En talsmand for kong Charles oplyser til The Sun, at han ikke har ønsket at kommentere kritikken eller scenerne i filmen.