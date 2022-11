Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kong Charles vil gøre sit for at undgå drama i den royale familie.

Selvom royale eksperter havde spået i, at kongen ville fjerne sin bror prins Andrew og søn prins Harry som stedfortrædere til at udføre de royale pligter, når kongen ikke selv havde mulighed for det, er det bestemt ikke det, der er sket.

I stedet for at slanke antallet af royale, der kan overtage, har kongen valgt at udvide.

Det skriver flere britiske medier, der har set den note, der blev læst højt i House of the Lords af Lord Chamberlain, Lord Parker af Minsmere.

Her lød det, at kongen har valgt af hans bror prins Edward og hans søster, prinsesse Anne, også bliver en del af puljen af kongelige, der kan overtage pligterne.

Kong Charles grundlag for valget er ifølge beskeden for at 'sikre den fortsatte effektivitet af den offentlige service, når jeg er utilgængelig'.

I den tidligere ordning har det været dronning Camilla, prins William, prinsesse Beatrice, prins Andrew og prins Harry, der kunne træde til.

Det har tidligere været spekuleret i britiske medier, at kongen ville gå efter at erstatte Harry og Andrew, fordi de ikke længere er 'arbejdende royale'.

Prins Harry stoppede med at være et aktivt medlem af kongehuset, da han sammen med Meghan Markle 'meldte sig ud' og flyttede til USA.

Prins Andrew blev frataget sine royale pligter, efter han blev sat i forbindelse med Jeffrey Epstein.

Ifølge britiske medier blev forslaget godt modtaget af de tilstedeværende.

Analysen er nemlig, at det vil være med til at nedtrappe en potentiel konflikt i den royale husstand, hvis ingen fjernes fra ordningen.

Det er dog usandsynligt at prins Andrew eller prins Harry vil blive bedt om at træde til for kongen.