Er du 18 år – eller kender du en 18-årig, der vil med til prins Christians fødselsdag?

Eventyret om 'Askepot' bliver til virkelighed, når Danmarks kommende kronprins den 15. oktober holder bal på slottet for blandt andet udvalgte 18-årige fra hele landet.

Prins Christian fylder nemlig selv 18 år, og udover repræsentanter fra ungdomsorganisationer, samt unge der har markeret sig indenfor sport, kunst og kultur, inviterer han to 18-årige fra alle landets kommuner samt Grønland og Færøerne til at deltage i et stort gallataffel på Christiansborg.

Og hvordan kommer man så med til dén fest?

Kommunernes Landsforening, der sammen med Kongehuset inviterer de unge til gallataffel, oplyser til B.T., at det er op til de enkelte kommuner, hvordan vælger de to.

»Det er Kongehusets ønske, at de to unge deltagere er af forskellige køn og at de allerede er 18 år på dagen for fejringen. De unge skal repræsentere hele landet og dets mangfoldighed,« skriver KL i en mail til B.T.

B.T. har været i kontakt med en lang række kommuner for at høre, hvordan de vil udvælge deres to 18-årige.

Flere melder tilbage, at de kun lige er blevet bekendt med festen og invitationen fra Kongehuset og derfor endnu ikke har lagt sig fast på en udvælgelsesproces.

Varde kommunes kommunikationsafdeling oplyser blandt andet, at der mandag bliver afholdt et kort infomøde i Kommunernes Landsforening for kommunerne, hvor Hofmarskallatet vil give nærmere info om fødselsdagen – og inden da vil de ikke udvælge nogen.

Silkeborg kommunens kommunikationsafdeling tilføjer, at der først er deadline for at have udvalgt de to 18-årige i september, så også her er det endnu for tidligt at melde noget ud.

Hvad synes du kære læser? Hvordan skal din kommune udvælge hvilke to 18-årige borgere, der skal med til prins Christians fødselsdagsfest?

