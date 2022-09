Lyt til artiklen

Kronprinsparrets deltagelse i Rockwool Sail Grand Prix trækker endnu en gang overskrifter.

Association af ukrainere i Danmark (AUD) planlægger nemlig en demonstration for at vise deres utilfreds med, at Kongehuset støtter op om firmaer, der stadig opererer i Rusland.

I midten af august deltog kronprinsparret i det Rockwool-sponsorerede sejlstævne i København, og dagen efter var der store Rockwool-logoer på Kongehusets Instagram.

Det forarger i det ukrainske miljø, og nu planlægger AUD altså en demonstration.

Vian Backer kæmper for at stoppe danske firmaer, der opererer i Rusland.

»Vi vil gerne understrege, at vi slet ikke er færdige med det her. Der er stadig krig i Rusland, og der er stadig danske firmaer, der tjener penge i landet,« siger Vian Backer Shaker, der er talsperson for Association for ukrainere i Danmark.

De er utilfredse med, at Rockwool stadig driver virksomhed i Rusland, og at Kongehuset dukkede op til sejlstævnet, der var sponsoreret af Rockwool.

Vian Backer Shaker har været med til at organisere adskillige demonstrationer i Danmark efter Ruslands invasion af Ukraine.

»Kronprinsparret er repræsentanter for Danmark, og når de dukker op, bliver de reklamesøljer for Rockwool. Det synes vi er helt forkert,« siger hun.

Demonstrationer mod Rockwools tilstedeværelse i Rusland.

Derfor planlægger de nu en demonstration mod kronprinsparret.

»Vi er ved at finde ud af, hvordan vi kan trænge igennem med vores budskab på den mest tydelige måde. Derfor kigger vi lige nu på, hvor vi skal demonstrere, men vi vil gerne igennem med vores budskab over for Kongehuset,« siger hun.

Kronprinsesse Mary kommenterede i sidste uge beslutningen om at deltage i Rockwool Sail Grand Prix.

»Jeg kan kun gentage det, som Kongehuset allerede har kommunikeret,« lød Kronprinsessens svar, da B.T. spurgte ind til, hvorfor man ville lade sig associere med Rockwool.

»Kongehuset har tradition for at deltage i store internationale begivenheder, sportslige eller kulturelle, og vi er der for at bakke op om Danmark som værtsland og for at bakke op om de danske deltagere,« sagde Kronprinsessen.

Kronprins Frederik efter besøget hos det sejrende australske mandskab ude på vandet ved Rockwool Denmark Sail Grand Prix i Aarhus lørdag 21. august 2021. Skipper på den danske båd er Nicolai Sehested.(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

I marts sagde Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, at når Rockwool fastholder produktion i Rusland, så er virksomheden med til at finansiere Putins krigsmaskine.

»Hvis I ønsker det, så put et slogan på jeres hylder om, at 'for hvert stykke isolation, du køber, betaler vi ti cent til den russiske hær, så den kan dræbe ukrainske børn'. Så ville det være retfærdigt, så ville de ikke lyve for deres kunder,« har han tidligere udtalt til Finans.

Rockwool udtalte i en skriftlig kommentar til B.T. i slutningen af august, at man frygter, at Putin vil nationalisere firmaets teknologi, hvis de forlader Rusland.

Desuden oplyser stenuldsgiganten, at de har annulleret investeringer i Rusland for 200 millioner euro.