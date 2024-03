Det kom bag på de fleste, da dronning Margrethe midt under sin nytårstale annoncerede, at hun ville abdicere.

Selv i den helt nære familie var der nogen, der ikke vidste noget om det.

En af dem var dronningens egen niece, prinsesse Nathalie, der er datter af den nu tidligere monarks lillesøster prinsesse Benedikte. Det fortæller hun i et interview med Billed-Bladet.

Til mediet fortæller Nathalie, at hun kun havde fået en lille form for »hentydning« om at se nytårstalen fra sin mor.

Arkivfoto af prinsesse Alexandra af Berleburg (til venstre), Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Nathalie af Berleburg (til højre) i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Alexandra af Berleburg (til venstre), Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Nathalie af Berleburg (til højre) i 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men hun var alligevel helt uforberedt på, hvad der ville ske:

»Min mor sagde bare til os: 'I skal se nytårstalen', og 'den er god' eller noget lignende. Det, synes jeg, ikke var mærkeligt, og jeg tænkte ikke videre over det. Og så kom denne meddelelse. Jeg må nok sige, at jeg var i chok. Men jeg kan virkelig godt forstå hende,« forklarer prinsesse Nathalie til Billed-Bladet.

Det var midt under nytårstalen, at dronning Margrethe meddelte, at hun ville abdicere 14. januar i år.

Præcist 52 år efter at hun overtog tronen:

»I februar i år (2023, red.) gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden – om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation,« lød det fra Margrethe under talen, før hun fortsatte:

Arkivfoto af dronning Margrethe og prinsesse Nathalie i 2008. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af dronning Margrethe og prinsesse Nathalie i 2008. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

»Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024 – 52 år efter jeg efterfulgte min elskede far – vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn kronprins Frederik.«