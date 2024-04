Det var svært ikke at få våde øjne, da den britiske prinsesse Kate i en video kort før påske fortalte, at hun havde fået kræft.

Det var dog ikke alle, der var lige tilfredse med videoen. BBC, der filmede og udsendte videoen, har fået så meget kritik over den, at mediet nu må forsvare sig selv.

'Overdreven og ufølsom'.

Sådan lyder noget af kritikken mod BBC blandt andet, skriver Independent.

Prinsesse Kate sad på denne bænk i videoen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kate sad på denne bænk i videoen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det var BBC, der optog den pågældende video, hvor man ser prinsesse Kate sidde på en bænk med en have lignende baggrund, mens hun stille og roligt fortæller om den triste nyhed, der har ramt hendes familie.

Prinsesse Kate fortalte, at hun fik beskeden nogle uger efter, at hun i januar havde gennemgået en omfattende maveoperation, som man først troede ikke var kræftrelateret.

»Operationen lykkedes. Der var dog test efter operationen, der viste kræft. Mit lægehold anbefalede derfor, at jeg bør gennemgå forebyggende kemoterapi, og jeg er nu i de tidlige stadier af den behandling,« forklarede prinsesse Kate i videoen.

Videoen udkom efter flere ugers spekulationer om, hvad der var sket med prinsessen, der ikke var blevet set offentligt siden sin operation.

Nyheden om Kate gik verden rundt. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nyheden om Kate gik verden rundt. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix

BBC oplyste dengang, at videoen var optaget to dage før udgivelsen, og efterfølgende har TV-stationen oplyst, at man var opmærksom på tonen.

Men alligevel har kritikken altså taget så meget til, at BBC har følt, at de måtte forsvare videoen og dækningen af sagen.

'Vores dækning afspejlede betydningen af denne historie og tilkendegivelsen af støtte til prinsessen fra hele kloden,' skriver mediet blandt andet i sit forsvar ifølge Independent.

'Vi forklarede vores publikum, hvad man vidste om Catherines (prinsesse Kates tilstand, red.) tilstand, men vi spekulerede ikke i detaljer, der ikke var blevet offentliggjort,' lyder det videre fra BBC, der ifølge Independent udsendte 'forsvaret' fredag.

BBC oplyser endvidere, at man altid er yderst opmærksom på de redaktionelle beslutninger, der træffes, og at man i forbindelse med den pågældende video var fuldt besvidst om at være følsom i dækningen, da det var en svær tid for prinsessen og resten af den kongelige familien.

'Som en del af vores analyse undersøgte vi de intense spekulationer, der havde været i de foregående uger om prinsessens helbred.'

'Vi rapporterede også om Catherines anmodning om privatliv og nævnte erklæringen fra Kensington Palace vedrørende prinsessen, der har ret til privatliv i forhold til sine medicinske problemer.'

'Vi overvejer altid de redaktionelle beslutninger, vi træffer, nøje,' lyder det videre fra BBC, der også anerkender, at alle måske ikke er enige i de valg, som mediet træffer.

Hør mere om både det danske og britiske kongehus i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen'. I denne uges udgave ses der på, hvor det danske kongepars mystiske påskeferie.