Der kan læses meget ind i et skuldertræk og et blik.

Det kan man i hvert fald roligt konstatere, efter en video fra tirsdagens Nato-reception på Buckingham Palace er gået viralt på sociale medier.

I videoen ser man dronning Elizabeth stå sammen med prins Charles og grevinde Camilla af Cornwall og hilse på Donald Trump og hans kone Melania.

Kort efter kigger den 93-årige monark over mod døren, hvor hendes datter, prinsesse Anne, står. De to får øjenkontakt, og prinsesse Anne besvarer med et træk på skuldrene.

Flere er overbevist om, at prinsesse Anne nægtede at hilse på Donald Trump under Nato-receptionen på Buckingham Palace tirsdag. Foto: Reuters Vis mere Flere er overbevist om, at prinsesse Anne nægtede at hilse på Donald Trump under Nato-receptionen på Buckingham Palace tirsdag. Foto: Reuters

Denne korte - og hovedsageligt ordløse - interaktion mellem de to britiske royale, har resulteret i massevis af spekulationer og teorier på sociale medier. Særligt på Twitter, hvor #princessanne trendede onsdag.

Her er størstedelen af brugerne af den overbevisning, at dronning Elizabeth sendte sin datter et blik for at få hende til at komme over at hilse på Trump-parret, og at prinsesse Anne nægtede ved i blot at trække på skuldrene - lige for øjnene af den amerikanske præsident.

'Prinsesse Anne trækker på skuldrene som svar på et irettesættende blik fra dronning Elizabeth, som ville have hende til at hilse på Donald Trump. Fantastisk,' skriver en bruger ved navn Chris Wilson på Twitter.

Kort efter at dronning Elizabeth modtog Trump-parret, sendte hun angiveligt sin datter et 'irettesættende' blik. Foto: POOL New Vis mere Kort efter at dronning Elizabeth modtog Trump-parret, sendte hun angiveligt sin datter et 'irettesættende' blik. Foto: POOL New

En anden bruger skriver: 'Prinsesse Anne er mit nye yndlingsmenneske. Jeg mener, hvis du skulle give hånd til Donald Trump, ville du så ikke også have lyst til at stikke af?'

Også flere af de britiske medier, virker til at købe ideen om, at den britiske prinsesse ikke ønskede at hilse på den amerikanske præsident, og at hun derfor blev irettesat af hendes mor.

'(Se, red.) prinsesse Annes fantastiske reaktion efter irettesættelse fra dronningen for ikke at hilse på Trump,' lyder en overskrift på Mirror.

The Sun går med overskriften 'Prinsesse Anne trækker på skuldrene, efter dronningen irettesætter hende under møde med Trump', mens The Daily Express skriver, 'Dronningen og hendes datter har en ordløs diskussion.'

Prinsesse Anne minglede med Nato-lederne tirsdag aften. Her ses hun med den tyske forbundskansler, Angela Merkel. Foto: Yui Mok Vis mere Prinsesse Anne minglede med Nato-lederne tirsdag aften. Her ses hun med den tyske forbundskansler, Angela Merkel. Foto: Yui Mok

Siden videoen gik viralt, er det Ifølge The Guardian kommet frem, at dronning Elizabeth kigger mod døren for at se, hvem den næste Nato-leder, hun skal hilse på, er, da hun får øje på sin datter prinsesse Anne.

»Det er bare mig,« svarer prinsessen derfor, mens hun rækker hånden i vejret og griner.

»Og denne flok,« tilføjer hun og peger på de personer, der gør hende følgeskab.

Buckingham Palace er endnu ikke vendt tilbage på den britiske presses spørgsmål om, hvad det lige præcis er, der sker på videoklippet.