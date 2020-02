Meghan Markles tætte veninde har højst sandsynligt afsløret det navn, prins Harry og hertuginde Meghan fremover kommer til at bruge til deres fond, nu hvor de snart ikke længere kalder sig kongelige.

Det britiske prinsepar kom i januar med den overraskende melding, at de fremover vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige og bogstaveligt talt forlade det britiske kongehus for at starte en ny tilværelse i Canada med deres søn Archie.

Rammerne for den økonomiske uafhængighed er siden blevet diskuteret vidt og bredt, hvor især parrets Instagram-profil 'Sussex Royal' er blevet betragtet som et stærkt brand, der potentielt kan blive vældig indbringende.

Men fredag meldte parret endeligt ud, at selvom der ikke er noget til hinder for at kalde sig 'royal', selvom man ikke er kongelig, så dropper de fra 31. marts at bruge navnet i deres branding og markedsføring.

Det betyder, at de samtidig må ændre navnet på fonden 'Sussex Royal Foundation', lød det i meddelelsen, som ikke kom med svaret på, hvad fonden så skal hedde.

Men det er Meghans nære veninde Jessica Mulroney muligvis kommet til at afsløre.

Ifølge Daily Mail har den amerikanske stylist i hvert fald onsdag registreret domænet sussexglobalcharities.com gennem sin velgørenhedsorganisation Shoebox Project, der støtter udsatte kvinder.

Harry og Meghan meddelte fredag, at de har trukket en ansøgning om varemærkebeskyttelse af navnet 'Sussex Royal' tilbage.