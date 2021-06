»Vi har haft 11 fantastiske år, hvor jeg har været med helt fremme.«

Inden længe er det slut. Kronprinsen siger efter mere end et årti farvel til Den Internationale Olympiske Komité, men torsdag formiddag fandt han alligevel tid til at udføre en OL-relateret opgave.

Her overrakte han de danske faner til de OL-fanebærere, der skal repræsentere kongeriget, når OL løber af stablen i juli.

Således havde løber Sara Slott Petersen og sejler Jonas Warrer fornøjelse af tronarvingens selskab, da de blev offentliggjort som fanebærere ved Experimentarium i Hellerup under et pressemøde.

Løberen Sara Slott Petersen og sejleren Jonas Warrer bliver Danmarks fanebærere ved OL's åbningsceremoni i Tokyo 23. juli. Her ses de med Kronprinsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Løberen Sara Slott Petersen og sejleren Jonas Warrer bliver Danmarks fanebærere ved OL's åbningsceremoni i Tokyo 23. juli. Her ses de med Kronprinsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. var naturligvis også til stede og benyttede lejligheden til at spørge kronprins Frederik, hvordan han har det med at takke af:

»Det er selvfølgelig vemodigt. Jeg vil ikke sige 'takke af', for jeg er selvfølgelig til stede i fremtiden også. Men mit virke er snart historie,« sagde han da.

Kronprinsen blev første gang valgt som dansk repræsentant i IOC i 2009 og siden genvalgt i 2017.

Planen var så, at han ville træde tilbage i 2020 – men grundet coronapandemien og et udskudt OL blev hans farvel droppet. For en stund.

Kronprinsen ved Experimentarium i Hellerup, torsdag den 24. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsen ved Experimentarium i Hellerup, torsdag den 24. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Således er planen nu, at han formelt træder tilbage ved komiteens årlige generalforsamling, der finder sted i slutningen af juli forud for OL i den japanske hovedstad.

»Selvom min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke,« lød det i en pressemeddelelse udsendt i starten af måneden.

Torsdag understreger Kronprinsen, at han fortsat vil følge OL fra sidelinjen.

Og det er da også tilfældet for det fodbold-EM, Danmark i øjeblikket overrasker i.

Om lørdagens kamp mod Wales, siger han:

»Jeg er mere rolig over, at vi får et positivt udfald for Danmarks vedkommende, end jeg var bare for tre-fire dage siden,« siger han.

Danmark spiller mod Wales i Amsterdam lørdag klokken 18, mens OL i Japan skydes i gang 23. juli.

Begge begivenheder kan du naturligvis følge her på B.T.