Denne mandag aften og tirsdag skulle den norske kronprins have været på festival.

Men kronprins Haakon er mandag aften blevet nødt til at aflyse det planlagte besøg på Nordlysfestivalen i Tromsø.

Aflysningen skyldes 'vejret og aflyste fly', skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse.

'På grund af vejret og aflyste fly får Kronprinsen desværre ikke besøgt Nordlysfestivalen i Tromsø som planlagt. Besøget i aften og i morgen tirsdag 30/1 bliver derfor aflyst,' lyder det fra kongehuset.

Stormfuldt vejr har aflyst det fly, som den norske kronprins Haakon skulle have været med for at deltage i Nordlysfestivalen i Tromsø. Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix

Vejret i Tromsø er i skrivende stund koldt med temperaturer omkring én grad, der føles som minus ni grader.

Samtidig er der stormstyrke med vindhastigheder, der er målt til omkring 25 meter i sekundet.

Det kraftfulde vejr har derfor fået aflyst den flyvetur, som kronprins Haakon skulle have været på for at komme til den nordnorske musikfestival, der varer i ni dage.

Nordlysfestivalen i Tromsø har endnu ikke meldt ud, at kronprinsens besøg er blevet aflyst.

Da musikfestivalen forinden meddelte, at kronprins Haakon ville kigge forbi, lød det, at han 'blandt andet skal opleve en koncertforestilling om trolddomsprocesserne og en frokostkoncert på Kvaløysletta plejehjem'.

Kronprins Haakon er som protektor kommet på Nordlysfestivalen siden 2009, hvor han var med til den officielle åbning af den nu 36 år gamle festival.

Frokostkoncerten på plejehjemmet er en del af en større plejehjemsturné, som Nordlysfestivalen har skænket kronprins Haakon og hans hustru kronprinsesse Mette-Marit i 50 års fødselsdagsgave.

Men nu har det stormfulde vejr omkring Tromsø og de dertilhørende aflyste fly altså fået aflyst den kommende norske konges besøg.

Vokal Nord og Pratum Integrum under Nordlysfestivalen i 2015. Den norske kronprins Haakon har været protektor for og kommet på musikfestivalen siden 2009. Foto: Marius Fiskum / Nordlysfestivalen / PR

Vejret og de aflyste fly har desuden også fået sat en stopper for to forestillinger mandag aften, melder Nordlysfestivalen i en pressemeddelelse.

Koncerten 'Toner fra et grænseland' måtte aflyses, da Nynorsk Messingkvintet, Tora Augestad og Trygve Seim på grund af de aflyste fly ikke kunne komme frem til Verdensteateret.

For en sikkerheds skyld blev derfor også 'Litteraten: Kjartan Fløgstad'-koncerten aflyst efter enighed med samarbejdspartneren Nordnorsk Forfattercentrum.

