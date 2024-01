Vaskerimedarbejder Flemming Jensen var mandag den sidste dansker i audiens hos Dronningen.

Dronning Margrethe, der overgiver tronen til sin søn, kronprins Frederik, den 14. januar, har jævnligt mødtes med danskere på Christiansborg Slot i audiens siden 1972, oplyser Kongehuset i et Instagram-opslag.

»Danmark har en lang historisk tradition for, at enhver med særligt ærinde har kunnet søge foretræde for regenten,« lyder det om ceremonien.

»Ved audiensen er der mulighed for at møde op og personligt takke Dronningen for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg.«