De var ikke velkomne på balkonen til torsdagens traditionsrige Trooping the Colour.

Men prins Harry og hertuginde Meghan er alligevel i London for at fejre dronning Elizabeths regeringsjubilæum.

Og torsdag – mens resten af familien blev hyldet på The Mall i den britiske hovedstad – blev de to eks-kongehusmedlemmer spottet i området.

Her blev de kørt ind på Buckingham Palace, hvor fotograferne nåede at knipse et par billeder.

Mens resten af kongefamilien ankom i pomp og pragt, blev prins Harry og hertuginde Meghan kørt mere diskret til Buckingham Palace. Foto: EMILY SEVENOAKS Vis mere Mens resten af kongefamilien ankom i pomp og pragt, blev prins Harry og hertuginde Meghan kørt mere diskret til Buckingham Palace. Foto: EMILY SEVENOAKS

I 2020 valgte prins Harry og Hertuginde Meghan at trække sig som 'fremtrædende medlemmer af kongehuset' og flytte til USA. Det skete blandt andet i et forsøg på at få fred fra pressen, lød det fra parret.

I dag tjener de deres egne penge på blandt andet bøger, podcast, film og tv-produktioner for Netflix.

Men det betyder også, at de ikke fik lov at komme op på balkonen til det traditionsrige foto, da kun såkaldte 'arbejdende medlemmer af kongehuset' får lov at stå her.

Derfor var heller ikke dronning Elizabeths søn, prins Andrew, velkommen, da han sidste år blev 'fyret' fra kongehuset efter pædofilianklager.

Hverken prins Harry, hertuginde Meghan og eller prins Andrew var velkomne på balkonen i år. Her ses dronning Elizabeth med hertuginde Camilla prins Charles, hertuginde Kate, prins William samt disses tre børn, prins Louis, prinsesse Charlotte og prins George. Foto: POOL Vis mere Hverken prins Harry, hertuginde Meghan og eller prins Andrew var velkomne på balkonen i år. Her ses dronning Elizabeth med hertuginde Camilla prins Charles, hertuginde Kate, prins William samt disses tre børn, prins Louis, prinsesse Charlotte og prins George. Foto: POOL

Gennem sit venskab med den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein skulle han, ifølge anklagerne, have udnyttet den dengang 17-årige Virginia Giuffre seksuelt.

B.T. er i London for at følge jubilæet tæt og har i den forbindelse talt med en række passionerede royalister, og de er ikke i tvivl om, hvem der er kongehusets største skurk: Prins Harry.

»Nævn ikke hans navn. Det handler om vores dronning. Ikke om amerikanere,« siger royalisten Helen Grazinara til B.T.

»Prins Charles, prins William, prinsesse Anne. De er der, fordi de er 'arbejdende medlemmer' af den kongelige familie. Ikke fordi de vil tjene penge på Netflix eller sådan noget. Der skal ikke sælges bøger. De er her på grund af deres pligt og service,« forklarer hun.

Sådan så det ud i 2019. Her ses prins Harry og hertuginde Meghan yderst til højre. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Sådan så det ud i 2019. Her ses prins Harry og hertuginde Meghan yderst til højre. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Fredag vil prins Harry og Hertuginde Meghan dog blive inviteret frem i lyset, når hele familien – også dem, der ikke er 'arbejdende medlemmer' – deltager i en særgudstjeneste i St. Pauls Katedral.

Her skulle prins Andrew også have deltaget, men torsdag aften blev det annonceret, at han desværre ikke kunne deltage alligevel, da han er blevet ramt af covid-19.