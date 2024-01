En vagtholdsfører ved Den Kongelige Livgarde er anklaget for flere tilfælde af krænkende sprogbrug over for en underordnet kvinde.

Han er desuden tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have sendt seksuelle billeder af sig selv og for at befamle en underordnets bryst.

Sagen behandles ved Københavns Byret sidst i januar.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

/ritzau/

Artiklen opdateres...